PILNE: BoE utrzymuje stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami

Bank Anglii, zgodnie z oczekiwaniami, utrzymał główną stopę procentową na poziomie 4,0% podczas dzisiejszego posiedzenia Komitetu Polityki Pieniężnej (MPC). Jednak decyzja niosła w sobie wyraźnie gołębi wydźwięk, co może oznaczać, że rynek był przygotowany na bardziej konserwatywny komunikat.
Najbardziej zaskakującym elementem decyzji był podział głosów: 5 członków zaproponowało utrzymanie stóp, podczas gdy aż 4 (Sarah Breeden, Swati Dhingra, David Ramsden i Imogen Pover Taylor) głosowali za cięciem o 25 punktów bazowych do 3,75%. To stanowi istotny zwrot w stosunku do wcześniejszych głosowań i sugeruje rosnące naciski wśród decydentów na bardziej ekspansywną politykę. Poprzednio 7-2. Oczekiwano 6-3.
Nowe prognozy makro Banku: Obecnie vs przeszłe
Rewizje w dół projekcji PKB i CPI to wyraźnie gołębie wstawki. Rosną szanse na obniżki w grudniu. Rynek swapów wycenia obecnie cięcie o 15 punktów bazowych w grudniu.
Źródło: BoE
Para GBPUSD traci lekko na wartości po postrzeganym jako gołębi rozkładzie głosów za utrzymaniem/obniżką.
Źródło: xStation
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.