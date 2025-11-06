PILNE: BoE utrzymuje stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami

Bank Anglii, zgodnie z oczekiwaniami, utrzymał główną stopę procentową na poziomie 4,0% podczas dzisiejszego posiedzenia Komitetu Polityki Pieniężnej (MPC). Jednak decyzja niosła w sobie wyraźnie gołębi wydźwięk, co może oznaczać, że rynek był przygotowany na bardziej konserwatywny komunikat.​

Najbardziej zaskakującym elementem decyzji był podział głosów: 5 członków zaproponowało utrzymanie stóp, podczas gdy aż 4 (Sarah Breeden, Swati Dhingra, David Ramsden i Imogen Pover Taylor) głosowali za cięciem o 25 punktów bazowych do 3,75%. To stanowi istotny zwrot w stosunku do wcześniejszych głosowań i sugeruje rosnące naciski wśród decydentów na bardziej ekspansywną politykę. Poprzednio 7-2. Oczekiwano 6-3.

Nowe prognozy makro Banku: Obecnie vs przeszłe

Rewizje w dół projekcji PKB i CPI to wyraźnie gołębie wstawki. Rosną szanse na obniżki w grudniu. Rynek swapów wycenia obecnie cięcie o 15 punktów bazowych w grudniu.

Źródło: BoE

Para GBPUSD traci lekko na wartości po postrzeganym jako gołębi rozkładzie głosów za utrzymaniem/obniżką.

Źródło: xStation