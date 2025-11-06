Rheinmetall po wynikach: Zbrojenia napędzają sprzedaż i inwestycje

Niemiecka grupa Rheinmetall opublikowała dziś swoje wyniki. Producent uzbrojenia z Europy odnotował w ostatnich kwartałach spektakularny wzrost przychodów i wycen. Na fali ogromnego wzrostu wydatków na wojsko przez państwa Europejskie, wyceny spółki osiągają rekord za rekordem. Oczekiwania inwestorów stają się coraz wieksze a wskaźniki wyceny zostawiają mało miejsca na błędy czy rozczarowania. Czy wyniki spółki spełniły oczekiwania inwestorów?

Spółka wzrosła o ok. 3% na otwarciu po publikacji wyników co wskazuje, że spółka zdała kolejny test, jaki przygotował dla niej rynek. Grupa Rheinmetall osiąga konsekwentne wzrosty rzadko widywane na Europejskim parkiecie, zwłaszcza wśród spółek przemysłowych.

Sprzedaż w Europie wzrosła do 7,5 miliarda euro wobec 6,2 miliarda w roku poprzednim, rosnąć o 20%.

Zysk operacyjny wyniósł 835 milionów euro w porównaniu do 705 milionów rok temu, co stanowi wzrost o 18%.

Pozytywnie zaskoczył również i tak już imponujący backlog zamówień. Zwiększył się on do 64 miliardów euro. Rosnąc w tym roku o kolejne 12 miliardów.

Równie ważne jak dane historyczne, są również prognozy i cele firmy. Zarząd spółki podtrzymał swoje cele na koniec roku, które zakładają między innymi całkowity wzrost sprzedaży na poziomie 25-30% oraz marża operacyjna na optymistycznym poziomie 15,5%.

Warto przyjrzeć się również poszczególnym segmentom działalności firmy. Trzonem przychodów firmy w dalszym pozostaje segment pojazdów lądowych. Ta część działności firmy wygenerowała 3,2 miliarda euro przychodu co jest wzrostem o 28% względem poprzedniego roku, a zysk operacyjny wzrósł do 346 milionów.

Równie dobrze radzą sobie segmenty odpowiedzialne za Amunicję oraz elektronikę. W segmencie broni i amunicji firma zarejestrowała wzrost przychodów o 30% do ponad 2 miliardów euro. Segment też zanotował wzrost marży operacyjnej do 22% pomimo “rosnących kosztów pracy i materiałów”. Rekordowy wzrost odnotowała gałeź systemów wlektronicznych której sprzedaż wzrosła do 1,46 miliarda euro co stanowi wzrost o aż 41% wobec roku poprzedniego.



Nie wszystkie informacje podane przez spółkę są jednak pozytywne. Działalność firmy oparta o silniki i systemy zasilania zanotowała spadek sprzedaży z 1,54 miliarda euro do 1,45 miliarda. Strategiczną decyzją było wyodrębnienie “Power Systems” z reszty grupy aby przychody z rynku cywilnego były skoncentrowane w jednej podgrupie. Jak widać ze sprawozdania i komentarzy zarządu, segment ten jest pozostaje pod presją strukturalnych słabości rynku i konsumenta. Nie jest to jednak jedyne wyzwanie spółki.

Przedewszystkim skonsolidowana marża operacyjna spadała z 11,3% do 11,1%, a wolne przepływy pieniężne spadły o zawrotne 912 milionów Euro do poziomu -813 milionów euro.

Spóła wyraźnie zaznacza, że wynika to jednak z bardzo intensywnych inwestycji oraz rozbudowy we wszystkich głównych obszarach działalności firmy. Do inwestycji tych należy między innymi linia produkcja kadłubów do F-35 oraz fabryka amunicji “Nidersachsen”.

Ostatecznie, konferencja wynikowa zadowoliła inwestorów. Sprawozdanie finansowe utwierdziły inwestorów o utrzymaniu się dynamiki wzrostów przychodów a komentarze zarządu uspokoiły większość negatywnego sentymentu. Duże wydatki na inwestycje są do zaakceptowania przez rynek, zwłaszcza w kontekście rekordowych zamówień ale niedotrzymanie ambitnego celu marży operacyjnej na koniec roku fiskalnego może sprowadzić na spółkę znaczną przecena.

RHE.DE (D1)

Źródło: xStation5