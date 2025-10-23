PILNE: Chińskie państwowe rafinerie przestają kupować rosyjską ropę drogą morską

- Ropa WTI odbija do 62 USD za baryłkę
Chińskie spółki rafineryjne należące do państwa, takie jak PetroChina, Sinopec, CNOOC, Zhenhua zawieszają kontraktowanie nowych dostaw ropy z Rosji drogą morską. Takie informacje pochodzą z niepotwierdzonych źródeł. W odpowiedzi ceny rosną do okolic 62 USD za baryłkę ropy WTI. W okolicach 62 USD znajduje się średnia 50 okresowa. Jest to najwyższa cena od 9 października.
