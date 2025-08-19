czytaj więcej
PILNE: CPI Kanady zgodne z oczekiwaniami

14:31 19 sierpnia 2025

Główne dane:

  • Inflacja CPI (m/m) Lipiec: 0,3% (prognoza: 0,3%, poprzednio: 0,1%)

  • Inflacja CPI (r/r) Lipiec: 1.7% (prognoza: 1,8%, poprzednio: 1,9%)

  • Inflacja bazowa CPI (r/r) Lipiec: 3,1% (prognoza: 3,1%, poprzednio: 3,1%)

W lipcu inflacja CPI w Kanadzie wyniosła 1,7% r/r, co oznacza dalsze spowolnienie wobec 1,9% w czerwcu i nieco poniżej oczekiwań rynkowych (1,8%). W ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,3%, zgodnie z prognozami, ale wyraźnie szybciej niż miesiąc wcześniej (0,1%). Inflacja bazowa, wyłączająca najbardziej zmienne składniki, utrzymała się na stabilnym poziomie 3,1% r/r, co sugeruje, że mimo ogólnego wyhamowania dynamiki cen, presja inflacyjna w rdzeniu gospodarki nadal się utrzymuje. Dane te mogą skłonić Bank Kanady do ostrożniejszego podejścia w kwestii dalszych decyzji dotyczących stóp procentowych.

 

Źródło: xStation5

