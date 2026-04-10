PILNE: CPI w USA poniżej oczekiwań; US100 lekko w górę🪙

Dane o inflacji wychodzą poniżej oczekiwań. Rynek spodziewał się znacznego wzrostu inflacji w wyniku konfliktu z Iranem, co znalazło odzwierciedlenie w danych. Wzrost cen okazał się jednak nieco mniejszy niż oczekiwano. CPI r/r: 3,3% vs 3,4% oczekiwane

CPI m/m: 0,9% vs 0,9% oczekiwane

Core CPI r/r: 2,6% vs 2,7% oczekiwane

Core CPI m/m: 0,2% vs 0,3% oczekiwane Presja cenowa rośnie naturalnie ze względu na drożejącą energię. Źródło: Bloomberg Financial Lp Inwestorzy zakładają, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie w 2026 roku. Źródło: CME Fed Watch Tool US100 zyskuje na wartości po danych; dolar amerykański w tym samym czasie cofa.

