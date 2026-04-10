Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
14:30 · 10 kwietnia 2026

PILNE: CPI w USA poniżej oczekiwań; US100 lekko w górę🪙

Dane o inflacji wychodzą poniżej oczekiwań. Rynek spodziewał się znacznego wzrostu inflacji w wyniku konfliktu z Iranem, co znalazło odzwierciedlenie w danych. Wzrost cen okazał się jednak nieco mniejszy niż oczekiwano.

  • CPI r/r: 3,3% vs 3,4% oczekiwane
  • CPI m/m: 0,9% vs 0,9% oczekiwane
  • Core CPI r/r: 2,6% vs 2,7% oczekiwane
  • Core CPI m/m: 0,2% vs 0,3% oczekiwane

Presja cenowa rośnie naturalnie ze względu na drożejącą energię. Źródło: Bloomberg Financial Lp

Inwestorzy zakładają, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie w 2026 roku.

Źródło: CME Fed Watch Tool

US100 zyskuje na wartości po danych; dolar amerykański w tym samym czasie cofa.

 

 

Przegląd rynkowy: Ostrożne wzrosty na akcjach przed weekendem, dolar traci 5. sesję z rzędu 🔍 (10.04.2026)
10 kwietnia 2026, 13:32

🟡Złoto znów jest wyceniane przez rynek, a nie przez ryzyko. Co dalej z cenami?
10 kwietnia 2026, 12:45

Puls GPW: Silne odbicie na parkiecie. Inwestorzy grają pod deeskalację konfliktu!
10 kwietnia 2026, 10:44

Komentarz walutowy: Wielka Brytania w cieniu ryzyk stagflacji?

