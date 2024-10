PILNE: CPI we Francji poniżej oczekiwań, w Hiszpanii zgodnie z prognozami 📌

08:45, Francja - Dane o inflacji za wrzesień:

Francuski CPI: faktyczny 1,1% r/r; prognoza 1,2% r/r; poprzednio 1,8% r/r;

Francuski CPI NSA: faktyczny -1,30% m/m; poprzednio -1,20% m/m;

Francuski CPI NSA: faktyczny 1,10% r/r; poprzednio 1,20% r/r;

Francuski HICP: faktyczny 1,4% r/r; prognoza 1,5% r/r; poprzednio 1,5% r/r;

Francuski CPI: faktyczny -1,3% m/m; prognoza -1,2% m/m; poprzednio 0,5% m/m;

Francuski HICP: faktyczny -1,3% m/m; prognoza -1,2% m/m; poprzednio 1,2% m/m;

09:00, Hiszpania - Dane o inflacji za wrzesień:

Hiszpański CPI: faktyczny -0,6% m/m; prognoza -0,6% m/m; poprzednio 0,0% m/m;

Hiszpański HICP: faktyczny 1,7% r/r; prognoza 1,7% r/r; poprzednio 2,4% r/r;

Bazowy CPI: faktyczny 2,4% r/r; prognoza 2,4% r/r; poprzednio 2,7% r/r;

Hiszpański CPI: faktyczny 1,5% r/r; prognoza 1,5% r/r; poprzednio 2,3% r/r;

Hiszpański HICP: faktyczny -0,1% m/m; prognoza -0,1% m/m; poprzednio 0,0% m/m;

Po danych CPI widoczne jest dalsze umacnianie się dolara amerykańskiego. Dla rynku dane z Francji są sygnałem, że EBC może zdecydować się na zmianę tempa obniżek. To z kolei powinno doprowadzić do osłabienia euro względem dolara amerykańskiego, z powodu zbliżania się scieżki obniżek monetarnych dla obu walut. Para EURUSD zbliża się do najniższego poziomu od sierpnia i kluczowego wsparcia na 23.6% Fibo z ruchu wzrostowego.