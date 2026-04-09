PILNE: Dane dotyczące wskaźnika PCE w USA zgodne z oczekiwaniami

Najważniejsze dane: Wydatki konsumpcyjne w USA (m/m): 0,4% (prognoza: 0,5%, poprzedni wynik: 0,4%) PCE (m/m): 0,4% (prognoza: 0,4%, poprzedni wynik: 0,4%) PCE bazowy (m/m): 0,4% (prognoza: 0,4%, poprzednio: 0,4%) PCE (r/r): 3% (prognoza: 3%, poprzednio: 2,8%) PCE Core (r/r): 2,8% (prognoza: 2,8%, poprzedni: 3,1%) Reakcja rynków po danych jest bardzo ograniczona, ponieważ raport nie pokazał niczego przesadnego, czy wraz z konsnesusem rynkowym trejderzy nie mogli już wycenić. Tematem numer jeden pozostają więc komentarze geopolityczne na linii Izrael-Liban. Dlaczego te dane są ważne:

PCE (Personal Consumption Expenditures) mierzy zmiany w wydatkach konsumentów i jest kluczowym wskaźnikiem inflacji w USA. Indeks PCE Core, który nie uwzględnia cen żywności i energii, odzwierciedla „inflację bazową” i jest uważnie obserwowany przez Rezerwę Federalną przy podejmowaniu decyzji dotyczących stóp procentowych. Rosnące wydatki konsumentów sygnalizują silny popyt w gospodarce, podczas gdy spadki lub stabilizacja sugerują umiarkowany wzrost i mniejszą presję inflacyjną.

