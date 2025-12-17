PILNE: Dane IFO delikatnie poniżej oczekiwań. Euro traci!

Niemcy – Ifo dla grudnia: Business Climate Index: aktualny odczyt 87,6 (prognoza 88,2; poprzednio 88,1)

German Current Assessment: aktualny odczyt 85,6 (prognoza 85,7; poprzednio 85,6)

Business Expectations: aktualny odczyt 89,7 (prognoza 90,5; poprzednio 90,6) Czemu te dane są ważne? Dane z indeksu Ifo są ważne, ponieważ pokazują kondycję gospodarki Niemiec i nastroje przedsiębiorstw. Obejmują ocenę bieżącej sytuacji oraz oczekiwania na kolejne miesiące, co pozwala wcześnie identyfikować zmiany koniunktury. Jako że Niemcy są największą gospodarką strefy euro, odczyty te mają istotny wpływ na rynki finansowe, oczekiwania wobec polityki EBC oraz kurs euro.

Grudniowe dane z indeksu Ifo wypadły słabiej od oczekiwań i potwierdzają pogorszenie nastrojów w niemieckim biznesie. Główny Business Climate Index spadł do 87,6 pkt, wyraźnie poniżej prognozy i poprzedniego odczytu, co wskazuje na dalsze osłabienie ogólnego klimatu gospodarczego. German Current Assessment utrzymał się na poziomie 85,6 pkt, zgodnie z wcześniejszym odczytem i nieznacznie poniżej oczekiwań, sugerując stagnację w ocenie bieżącej sytuacji. Najsłabszym elementem okazały się Business Expectations, które spadły do 89,7 pkt, wyraźnie poniżej prognoz i poprzedniej wartości, co sygnalizuje pogorszenie oczekiwań firm na kolejne miesiące i zwiększoną niepewność co do perspektyw gospodarczych. Źródło: xStation

