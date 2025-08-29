PILNE: Dane o inflacji z Francji zgodne z oczekiwaniami

Inflacja we Francji utrzymuje się poniżej celu Europejskiego Banku Centralnego (EBC), co wskazuje na słabszą presję cenową niż zakładano. Wydatki konsumpcyjne wykazują spowolnienie, a wzrost PKB pozostaje stabilny, choć umiarkowany. Te tendencje sugerują wyzwania dla popytu wewnętrznego oraz możliwe trudności w utrzymaniu zdrowej dynamiki gospodarczej w najbliższym czasie.
Żródło: xStation5