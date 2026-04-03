🔴Trzy rynki warte uwagi w nadchodzącym tygodniu (03.04.2026)

Geopolityczne wrzenie: Uwaga rynków skupi się na groźbach Donalda Trumpa dotyczących bombardowań Iranu i skutkach blokady Cieśniny Ormuz dla światowych cen energii.
Kluczowe dane z USA: Inwestorzy czekają na czwartkowe dane o PKB i PCE, ale to piątkowy odczyt inflacji CPI pokaże realną skalę uderzenia drożejących paliw w portfele Amerykanów.
Test fundamentów Wall Street: Przy indeksie S&P 500 broniącym poziomów blisko szczytów, rynek oceni, czy sektory energetyczny i bankowy zdołają zrównoważyć niepewność w branży technologicznej przed sezonem wyników.
Po skróconym tygodniu wielkanocnym, Wall Street przygotowuje się do powrotu do pełnego trybu operacyjnego, choć należy pamiętać, że nadchodzący poniedziałek, 6 kwietnia, pozostaje dniem wolnym dla wielu kluczowych gospodarek świata. Mimo że pierwszy pełny tydzień kwietnia przyniesie kilka istotnych odczytów makroekonomicznych, rynkowa uwaga pozostanie niesłabnąco skupiona na napięciu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Przy cenach ropy naftowej na stałe zadomowionych powyżej 100 dolarów oraz powrocie kruszców i indeksów do spadków, w najbliższych dniach kluczowe będą takie instrumenty jak OIL, EURUSD oraz US500.
OIL
Ostatnie orędzie Donalda Trumpa do narodu nie tylko nie uspokoiło nastrojów, ale wprowadziło na rynek nową dawkę niepewności. Wszystko wskazuje na to, że ostateczny termin na porozumienie, wielokrotnie przesuwany i wyznaczony na 6 stycznia, przestał już obowiązywać. Wynika to z zapowiedzi prezydenta o planowanym rozpoczęciu zmasowanych bombardowań Iranu w ciągu najbliższych 2–3 tygodni w celu wymuszenia kapitulacji. W międzyczasie Cieśnina Ormuz pozostaje zablokowana, a Iran kontynuuje ataki na cele naziemne i tankowce. Sytuacja zaostrza się z dnia na dzień, a nadchodzący tydzień będzie kluczowy dla oceny ryzyka. Jeśli eksport przez Cieśninę nie zostanie choćby częściowo przywrócony, świat może stanąć w obliczu największego kryzysu energetycznego w historii.
EURUSD
Nadchodzący tydzień upłynie pod znakiem ważnych publikacji makroekonomicznych z USA. W czwartek poznamy dane o charakterze nieco historycznym – inflację PCE za luty oraz kolejny odczyt PKB za IV kwartał 2025 roku. Prawdziwym testem dla rynku będzie jednak piątkowa publikacja marcowego raportu o inflacji CPI. Wstępne prognozy sugerują, że może być ona nawet o 1 punkt procentowy wyższa niż w lutym, co jest bezpośrednim skutkiem ekstremalnych cen paliw. Inwestorzy będą bacznie obserwować, jak na te dane zareaguje dolar, który obecnie zyskuje dzięki popytowi na gotówkę i słabości Europy obciążonej kosztami energii. Dalsza eskalacja na Bliskim Wschodzie w przyszłym tygodniu może utrwalić trend spadkowy na parze EURUSD, podczas gdy ewentualne sygnały pokojowe mogłyby wywołać gwałtowną wyprzedaż amerykańskiej waluty.
US500
Kontrakty na indeks S&P 500 wchodzą w nowy tydzień, utrzymując się nieco ponad 6% poniżej historycznych szczytów, co jest wynikiem relatywnie odpornym, biorąc pod uwagę blokadę Cieśniny Ormuz i wojnę w Iranie. Niemniej, zdaniem Warrena Buffeta, obecna korekta wciąż nie jest wystarczająca, by zachęcać do zakupów. W najbliższych dniach uwaga giełd skupi się na ocenie, czy szok inflacyjny będzie trwały. Co więcej, rynki zaczną pozycjonować się pod zbliżający się wielkimi krokami sezon wyników. Przy wysokich kosztach operacyjnych i kapitałowych, brak dowodów na monetyzację gigantycznych wydatków na AI może stać się pretekstem do wyprzedaży gigantów technologicznych. Inwestorzy mogą szukać schronienia w sektorach bardziej odpornych na kryzys, takich jak energetyka czy banki, które bezpośrednio korzystają na rynkowej zmienności i wysokich cenach surowców.
