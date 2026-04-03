PILNE: US100 odbija po bardzo mocnych danych NFP 📈

Zmiana zatrudnienia poza rolnictwem w USA (NFP) za marzec: 178 tys. (Prognoza 65 tys. i -92 tys. poprzednio)
- Średnie wynagrodzenia w USA (r/r): 3,5% (prognoza: 3,7%, poprzednio: 3,8%); wynagrodzenia (m/m): 0,2% (prognoza: 0,3%, poprzednio: 0,4%)
- Zmiana zatrudnienia w sektorze rządowym USA: -8 tys. (prognoza: brak, poprzednio: -6 tys.)
- Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym USA: +186 tys. (prognoza: 78 tys., poprzednio: -86 tys.)
- Zmiana zatrudnienia w przemyśle USA: +15 tys. (prognoza: -5 tys., poprzednio: -12 tys.)
- Wskaźnik aktywności zawodowej w USA: 61,9% (prognoza: 62%, poprzednio: 62,0%)
- Stopa bezrobocia w USA: 4,3% (prognoza: 4,4%, poprzednio: 4,4%)
- Średnia liczba przepracowanych godzin tygodniowo: 34,2 (prognoza: 34,3, poprzednio: 34,3)
Zmiana całkowitego zatrudnienia poza rolnictwem za styczeń została zrewidowana w górę o 34 tys., z +126 tys. do +160 tys., natomiast zmiana za luty została zrewidowana w dół o 41 tys., W pierwszej reakcji na dane kontrakt na Nasdaq 100 zyskuje, obawy o spowolnienie gospodarcze w USA słabną, choć równocześnie NFP wskauzje, że NFP tym bardziej powinien być ostrożny z obniżkami stóp, ponieważ rynek pracy pozostaje odporny. Finalna reakcja giełdy na dane NFP może wyklarować się dopiero po otwarciu amerykańskiej giełdy, w przyszłym tygodniu. Raport wskazał, że liczba zniechęconych pracowników (czyli podgrupy osób luźno związanych z rynkiem pracy, które uważają, że nie ma dla nich dostępnych miejsc pracy) wzrosła w marcu aż o 144 tys., do 510 tys. osób.
Złoto potężnie odbija, srebro rośnie 6% 📈Wielki powrót metali?
Wojenne roszady na ryku Forex: tąpnięcie USD 💥; Antypody i CHF odbijają 🚀
PULS GPW: Koniec wojny? WIG20 najwyżej od 2008 roku
NZDUSD: jastrzębia decyzja RBNZ i taco trade wspierają kurs NZD 🚀
