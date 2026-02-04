PILNE: Dane z raportu ADP poniżej oczekiwań! EURUSD nieznacznie zyskuje!

Czym jest raport ADP? To miesięczna publikacja makroekonomiczna pokazująca zmianę zatrudnienia w amerykańskim sektorze prywatnym. Raport nie obejmuje sektora publicznego i stanowi pozarządowe źródło informacji o kondycji rynku pracy. Znaczenie raportu ADP Raport jest publikowany przed oficjalnym raportem NFP i bywa traktowany jako wczesny wskaźnik sytuacji na rynku pracy. Dane te wpływają na oczekiwania dotyczące polityki monetarnej Rezerwy Federalnej, a tym samym mogą oddziaływać na notowania dolara, obligacji oraz rynków akcji. Choć raport ADP nie zawsze jest zgodny z danymi NFP, często kształtuje krótkoterminowy sentyment rynkowy. Aktualny Odczyt Raport ADP (styczeń): aktualny dane 22 tys. (prognoza 45 tys.; poprzednio 41 tys. - rewizja 37 tys.) Raport ADP za styczeń wypadł wyraźnie poniżej oczekiwań. Zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło o 22 tys., podczas gdy prognoza zakładała 45 tys. Dodatkowo dane za poprzedni miesiąc zostały zrewidowane w dół z 41 tys. do 37 tys., co potęguje sygnał osłabienia rynku pracy w USA. W efekcie tych danych dolar traci na wartości, a para EURUSD rośnie, reagując na spadek oczekiwań dotyczących restrykcyjnej polityki Rezerwy Federalnej. Źródło: xStation5

