W20 najwyżej od końca 2007 roku 📈 Hossa w Polsce

Kontrakt na WIG20 (W20) notuje dziś rekordowy poziom od końca 2007 roku, napędzany blisko 0,8% zwyżką kasowego indeksu WIG20, który wspiera wzrost akcji Orlenu i stabilizacja akcji KGHM-u (KGH.PL). Ceny miedzi i srebra kontynuują wzrosty, poprawiając nastroje wokół walorów polskiego giganta surowcowego. Najmocniej rosną dziś walory Orlenu (blisko 3,5%), Dino Polska, CD Projekt, Orange i Zabka Group (wszystkie ponad 2%). Blisko 1% zwyżkę notują walory Budimexu.

WIG-Banki wraca do wzrostów przed decyzją RPP - większość analityków oczekuje cięcia o 25 punktów bazowych. Luzowanie polityki monetarnej naturalnie wspiera nastroje wokół akcji w Polsce.

W Abu Dhabi rozpoczęła się druga runda negocjacji między Ukrainą, Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Ewentualne pozytywne doniesienia z negocjacji mogą poprawić sentyment zagranicy. W20 (interwał tygodniowy, W1) Na wykresie W20 widzimy formację spodka, a blisko 45% wzrost r/r potwierdza siłę hossy nad Wisłą. MACD sugeruje bycze momentum, a RSI zbliża się do okolic 80, który historycznie nie gwarantował korekty. W 2013 roku zbiegł sie z realizacją zysków, ale w roku 2016 pojawił się w połowie fali wzrostowej. Kluczowa dla trendu EMA200 przebiega przy 2500 punktów. Od początku 2026 kontrakt W20 wzrósł ponad 6%, a benchmark średnich spółek - WIG40 o ponad 8%. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.