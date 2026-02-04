Przegląd rynkowy🚨Europejski rynek akcji w górę, Wall Street pod presją AMD

Rynki akcji próbują odbić po wcześniejszej wyprzedaży w segmencie spółek software, podczas gdy złoto wróciło powyżej poziomu 5 000 USD za uncję, potwierdzając utrzymującą się nerwowość w tle i siilny popyt na metale szlachetne. Przed otwarciem w USA najmocniej tracą akcje AMD i Novo Nordisk. Rynek przygotowuje się do publikacji wyników Alphabet, dziś po sesji w USA.

Akcje giganta półprzewodnikowego, Advanced Micro Devices tracą prawie 10% w premarket po słabszej od oczekiwań prognozie sprzedaży. Rynek odczytał ją jako sygnał, że dynamika monetyzacji AI może być mniej imponująca niż zakładano (zwłaszcza po wcześniejszym silnym wzroście kursu akcji spółki i innych firm w sektorze)

Innym, negatywnym punktem sesji jest wyprzedaż Novo Nordisk, które spadło 17% po rozczarowującej prognozie sprzedaży, wzmacniając narrację o narastającej presji cenowej w lekach na otyłość oraz rosnącej presji politycznej na ceny. Spadek ten jednak zamortyzował świetny raport Eli Lilly, które odnotowało 43% wzrost sprzedaży r/r. Mocny raport przedstawiło też AbbVie.

W Europie obserwujemy umiarkowane wzrosty: brytyjski FTSE 100 rośnie ponad 1,2% dzięki spółkom surowcowym i wydobywczym, a francuski CAC40 notuje 0,9% zwyżkę. Niemiecki DAX traci za to ponad 0,3%. Relatywnie najlepiej zachowywały się sektory chemiczny i motoryzacyjny, co wpisuje się w kontynuację rotacji z „growth/AI” w stronę bardziej klasycznego cyklu.

W Londynie najmocniej tracą akcje Trustpilot (blisko 10% spadek) wobec obaw o 'konkurencję' ze strony AI. Spadki przyspieszają też w innych walorach uważanych za podatne na AI - ponad 2% tracą LSEG i Relx, spadają walory Wolters Kluwer.

Kontrakty na WIG20 (W20) odnotowały rekordowy poziom od końca 2007 roku, a wzrost kasowego polskiego indeksu akcji napędzają dziś walory Orlenu, CD Projektu, Dino Polska i Orange. WIG-Banki zyskuje mimo wciąż prawdopodobnej (ale nie przesądzonej) obniżki stóp o 25 pb na dzisiejszym posiedzeniu RPP.

Szwajcarski bank UBS pozytywnie zaskoczył wynikami i ogłosił skup akcji (3 mld USD na 2026), ale akcje spadły prawie 5% wobec realizacji zysków. Z kolei Credit Agricole rozczarował z powodu wyższych kosztów i większych rezerw na ryzyka kredytowe - akcje tracą ponad 3%.

Kurs akcji Beazley zyskuje ponad 8% po informacji o potencjalnej ofercie przejęcia przez Zurich Insurance. Premia w ofercie wyniosła ok. 63% względem kapitalizacji sprzed rozpoczęcia procesu w styczniu. Zarząd Beazley sygnalizuje gotowość do akceptacji, jeśli oferta stanie się wiążąca.

DCC PLC wzrosły prawie 9% po utrzymaniu pozytywnej prognozy na rok 2026: spółka oczekuje „mocnego wzrostu zysku operacyjnego”, wskazuje na mocny kwartał do grudnia oraz postęp strategiczny i aktywność rozwojową.

Glaxo Smith Kline zyskuje ponad 5% po wynikach za Q4 i podtrzymaniu prognoz: Zysk przed opodatkowaniem: 1,48 mld GBP (+15% r/r), powyżej konsensusu 1,37 mld,

Zysk operacyjny: 1,63 mld GBP (+14% r/r), powyżej konsensusu 1,53 mld,

Zysk na akcję wzrósł o 9,9% r/r, niemal 10% powyżej consensusu

spółka akcentuje kontynuację momentum w 2026 (Specialty Medicines i Vaccines).

Za oceanem rosną dziś spółki cykliczne i wrażliwe na koniunkturę; kontrakty na Russell 2000 (small caps) zyskują 0,2%, S&P 500 0,2% przed wynikami Alphabet. Z kolei Nasdaq 100 traci 0,1% i nieznacznie wzrósł po słabszych od prognoz danych ADP z USA (zmiana zatrudnienia wyniosłą ok. 20 tys. etatów vs 40 tys. prognoz)

Rynek pozostaje w fazie „przetwarzania” nowego ryzyka: obawy o przyspieszenie automatyzacji i możliwe zakłócenie biznesów firm z sektora oprogramowania ze strony AI ponownie uderzyły w wybrane walory spółek postrzeganych jako najbardziej narażone na ten trend (tracą m.in. spółki związane z technologią przetwarzania informacji i treści)

W tle pojawia się problem spójnej wyceny zwycięzców i przegranych w AI: przy rozciągniętych wycenach i w trakcie sezonu wyników inwestorzy szybciej karzą spółki, które nie dowożą wysokich oczekiwań.

Komentarze rynkowe wskazują na „pęknięcie zaufania” na poziomie całej kategorii AI/tech, co skutkuje systemową wyprzedażą, zanim rynek odbuduje przekonanie co do konkretnych spółek i ich przewag fundamentalnych.

Przed otwarciem sesji na Wall Street spadki kontynuują akcje firm posiadających dużą ekspozycję na pożyczki dla sektora software m.in. Blue Owl Capital, Ares Global Management i Apollo Global.

Barclays ocenia, że wysoka wycena i optymistyczne oczekiwania ograniczają margines błędu, ale ostatnia korekta jest zdrowa - bez klasycznych oznak paniki podczas gdy wsparciem dla rynku ma być przyspieszenie globalnego wzrostu i poprawa wyników spółek.

Rynek FX i stopy: dolar lekko umacniał się (+0,2%), rentowności były stabilne z lekką tendencją wzrostową, a jen dalej tracił w oczekiwaniu na korzystny wynik wyborczy dla obozu rządzącego w Japonii.

Krypto stabilizuje się po potężnych spadkach: Bitcoin utrzymuje się w okolicach 76 tys. USD, przy umiarkowanej presji spadkowej na Ethereum które kosztuje ok. 2100 USD.