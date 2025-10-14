PILNE: Dane z rynku pracy z UK powyżej oczekiwań!

Najważniejsze wnioski Dane z rynku pracy z UK zaskoczyły negatywnie Stopa bezrobocia wyższa niż oczekiwał rynek

Główne Dane: Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r): 5% (prognoza 4,7%; poprzednio 4,8%)

Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r): 4,7% (prognoza 4,7%; poprzednio 4,8%)

Stopa bezrobocia: 4,8% (prognoza 4,7%; poprzednio 4,7%)

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 25,8 tys. (prognoza 10,3 tys; poprzednio -2 tys) Dane z brytyjskiego rynku pracy opublikowane o godzinie 08:00 malują mieszany obraz sytuacji gospodarczej. Z jednej strony, wzrost wynagrodzeń pozostaje silny. W sierpniu średnie tygodniowe wynagrodzenie (w ujęciu rocznym) wzrosło o 5,0%, czyli powyżej prognozy (4,7%) i poprzedniego odczytu (4,8%). Jednak po uwzględnieniu inflacji obraz zmienia się zasadniczo. Całkowite realne wynagrodzenie wzrosło zaledwie o 0,8%, a realne wynagrodzenie regularne (bez bonusów) spowolniło do poziomu 0,6%. To ważne rozróżnienie, które ma kluczowe znaczenie dla decyzji Polityki Pieniężnej Banku Anglii. W obliczu pogarszającej się sytuacji na rynku pracy oraz wyhamowującego tempa wzrostu realnych wynagrodzeń, Bank Anglii może być coraz bardziej skłonny do podjęcia decyzji o kolejnym cięciu stóp procentowych jeszcze przed końcem roku. Rynki zareagowały na te dane natychmiast, a funt znacząco stracił na wartości wobec dolara amerykańskiego. Żródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.