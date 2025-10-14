Poranna odprawa (14.10.2025)

- Wall Street odrabia częściowo straty powstałe pod koniec piątkowej sesji wobec wiadomości wysłanej przez Donalda Trumpa w niedziele oraz sygnałów z Chin, że kraj jest gotowy do negocjacji handlowych
- Scott Bessent wskazał wczoraj w wywiadzie, że spotkanie między prezydentem Trumpem oraz prezydentem Xi w dalszym ciągu jest planowane. Bessent mówił również, że zamknięcie prac rządu zaczyna wpływać negatywnie na gospodarkę
- Ministerstwo Handlu w Chinach wskazuje, że negocjacje handlowe z USA są kontynuowane na poziomie roboczym. Chiny rozpoczynają jednak śledztwo związane z wpływem ceł na działanie chińskiego sektora transportowego. Sprawdzane jest 5 przedsiębiorstw z USA
- Kasowy indeks S&P 500 zyskał 1,5%, a Nasdaq wzrósł o 2,2%. Dzisiaj kontrakty terminowe otwierają się negatywnie. US500 traci 0,35%, natomiast US100 zniżkuje o 0,5%
- W trakcie sesji azjatyckiej obserwujemy spadki, choć kontrakty na chińskie indeksy tracą zaledwie kilkanaście dziesiątych procent. Większe spadki obserwujemy w Japonii, gdzie JP225 zniżkuje 0,35%. HK.cash traci 0,2%. Z kolei koreański indeks KOSPI zalicza historyczne szczyty ze względu na prognozy bardzo mocnych wyników Samsunga
- Indeks zaufania biznesu w Australii NAB rośnie do 7 punktów za wrzesień w porównaniu do 4 punktów w sierpniu, co związane jest z przyspieszeniem sprzedaży i zwiększenia marż, co przezwycięża słabszy rynek pracy
- Minutes z ostatniego posiedzenia RBA wskazuje na cierpliwość banku w stosunku do kolejnych cięć stóp procentowych. Zdaniem członków banku stopy procentowe pozostają na restrykcyjnych poziomach, ale aktywność na rynku nieruchomości pozostaje wysoka.
- RBA wskazuje, że umocnienie AUD jest zgodne z fundamentami i zmianą rentowności. RBA nie zamierza dodawać do obecnej restrykcyjności.
- Goldman Sachs wskazuje, że obecne zamknięcie prac rządu może być najdłuższym w historii i każdy tydzień zamknięcia zabiera 0,11 pp z annualizowanego wzrostu w Q4. Jednocześnie oczekuje się odbicia w momencie wznowienia prac. Zdaniem GS Fed zetnie stopy procentowe w październiku pomimo braku danych
- Rabobank widzi AUDUSD przy poziomie 0,65 w najbliższym czasie i następnie przy 0,68 w perspektywie najbliższych 12 miesięcy
- BLS poinformował, że inflacja CPI zostanie opublikowana 24 października
- Szaleństwo na rynku metali szlachetnych trwa. Złoto sięga 4167 USD za uncję, natomiast srebro przekracza poziom 53 USD za uncję. Koszty pożyczenia srebra sięgnęły 30% na miesiąc na giełdzie w Londynie, co powoduje zamykanie krótkich pozycji przez traderów. Goldman Sachs ostrzega, że w przypadku załamania rynku, srebro nie jest wspierane przez banki centralne jak złoto. Rynek srebra jest również mniej płynny i jest 5 krotnie mniejszy niż rynek złota
- Ropa naftowa powraca do spadków po wczorajszym lekkim odbiciu, notując poziomy poniżej 60 USD za baryłkę WTI. Gaz zbliża się do 3 USD/MMBTU notując 1% spadku
- Kalendarz makroekonomiczny w USA jest dzisiaj pusty, co jest związane z dalszym zamknięciem prac rządu. Niemniej o godzinie 18:20 CET powinniśmy usłyszeć Jerome Powella.
- Dzisiaj w pełni rozpoczyna się sezon wyników. Poznamy wyniki takich spółek jak JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo, BlackRock czy J&J
Francja na fali - Stabilizacja polityczna oraz dobre wyniki LVMH
DE40: Dobre wyniki, ostrożny optymizm
IMF podwyższa globalną prognozę wzrostu wspieranego przez boom w sektorze AI 🔎
Podsumowanie dnia: Powell wyciąga rynki w górę!📈 EURUSD wyżej
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.