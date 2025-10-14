czytaj więcej
08:30 · 14 października 2025

PILNE: Mieszany odczyt inflacji producenckiej ze Szwajcarii. USDCHF traci!

Mikołaj Sobierajski
Stock Analyst

Główne dane:

  • Ceny producentów (m/m): 0,0% (poprzednio -0,8%)
  • Ceny producentów i importu (m/m): -0,2% (prognoza 0,2%; poprzednio -0,6%)
  • Ceny producentów (r/r): -1,4% (poprzednio -1,3%)
  • Ceny producentów i importu (r/r): -1,8% (poprzednio -1,8%)

 

Opublikowane dane dotyczące inflacji producenckiej w Szwajcarii za wrzesień przyniosły mieszane sygnały. Ceny producentów pozostały na niezmienionym poziomie w ujęciu miesięcznym (0,0%), co oznacza zatrzymanie spadkowego trendu widocznego w poprzednim miesiącu (-0,8%). Natomiast ceny producentów i importu spadły w tym samym okresie o - 0,2%, co było poniżej prognozowanego wzrostu o 0,2%, lecz poprawą względem poprzedniego spadku o 0,6%.


W ujęciu rocznym ceny producentów zmniejszyły się o 1,4%, pogorszenie względem poprzedniego miesiąca, a ceny producentów i importu pozostały stabilne na poziomie -1,8%, zgodnie z wcześniejszym odczytem.


Wyniki wskazują na utrzymującą się deflacyjną presję w sektorze produkcyjnym, choć z tendencją do stabilizacji na poziomie miesięcznym. W odpowiedzi na te dane frank szwajcarski umacnia się nieznacznie na wartości wobec dolara amerykańskiego.

 

 

Źródło: xStation5

