Poranna odprawa (31.12.2025)

Globalne rynki poruszają się w wąskich przedziałach przy niskiej płynności podczas okresu międzyświątecznego. Pełnego powrotu możemy oczekiwać dopiero około 5 stycznia.

Oficjalny chiński PMI dla przemysłu wzrósł do 50,1 (vs 49,2 poprzednio i 49,2 prognoza), przerywając ośmiomiesięczną serię kontrakcji i wracając powyżej granicy ekspansji 50 pkt. Poprawa nastąpiła mimo najsilniejszego od ponad roku spadku zysków fabryk r/r, co podkreśla, że ożywienie pozostaje niepewne i delikatne.

PMI dla sektorów pozaprzemysłowych wzrósł do 50,2 (z 49,5), odwracając listopadową kontrakcję w usługach i budownictwie. PMI composite poprawił się do 50,7 (z 49,7), sygnalizując szerokie — choć wciąż umiarkowane — ożywienie aktywności pod koniec roku.

South China Morning Post podał, że ByteDance planuje wydać ok. 14 mld USD na chipy Nvidii w 2026 r., odzwierciedlając rosnący popyt na moc obliczeniową i wzmacniając narrację o silnych inwestycjach infrastrukturalnych w AI mimo szerszej niepewności makro.

Indeksy regionalne notują głównie spadki. Chińskie indeksy tracą między 0,90-1,00%, japoński JP225 traci 0,33%, a australijski au200cash traci 0,25%.

Metale szlachetne notują kolejną falę wyprzedaży po wczorajszym odbiciu. Złoto traci 0,60% do 4300 USD za uncję, srebro notuje 6,30% przecenę do 71,40 USD, pallad traci 6,40%, a platyna 10,50%. Rynek oczekuje, że OPEC+ potwierdzi decyzję o pauzie w dalszym zwiększaniu podaży podczas spotkania 4 stycznia. Na rynku ropy pojawiają się sygnały nadpodaży oraz wolniejszego wzrostu popytu. IEA ostrzega obecnie przed potencjalną rekordową nadpodażą w 2026 r.

Chiny rozszerzają program subsydiów konsumenckich, ale skala wsparcia pozostaje ograniczona. Chiny przeznaczą w pierwszej fazie ¥62,5 mld (≈ 11,5 mld USD) z emisji długoterminowych obligacji specjalnych na rozszerzenie programu subsydiów typu „trade-in”, a w 2026 r. obejmą nim także urządzenia cyfrowe i smart (zwrot 15%, z limitem ¥500 na produkt).

Protokół z posiedzenia FOMC opisuje decyzję o cięciu stóp jako „delikatnie zbilansowaną”. Większość członków poparła obniżenie zakresu stóp do 3,50–3,75%. Jednak dwóch argumentowało za pozostawieniem stóp bez zmian, a Miran opowiadał się za cięciem o 50 pb. Decydenci zwracali uwagę na ryzyka osłabienia rynku pracy.

Bitcoin lekko zyskuje do 88400 USD, Ethereum równiez do 2970 USD. Rynek kryptowalut pozostaje w wąskiej konsolidacji już w zasadzie od miesiaca.

