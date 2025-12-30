Minutes FOMC: Dalsze obniżki są możliwe, jeśli inflacja spadnie. EURUSD ogranicza spadki

Status quo: Protokół potwierdza kurs, ale nie zmienia fundamentalnie obrazu rynku – uwaga skupia się na danych z 2026 r.

Zastrzyk płynności: Programy RMP i SRF to techniczne wsparcie rynku („mini-QE”), które tworzy bezpiecznik dla systemu finansowego.

Rynek pracy priorytetem: Fed akceptuje wyższą inflację, by chronić zatrudnienie – wydźwięk gołębi , ale zgodny z oczekiwaniami.

Brak jednomyślności (9-3): Silny opór jastrzębi sugeruje, że każda kolejna obniżka będzie wymagać twardych danych.

Najważniejsze kwestie z minutes oraz komentarz Decyzja o stopach: Fed obniżył przedział stopy funduszy federalnych o 25 pb do poziomu 3,50–3,75% .

Głosowanie 9–3: Decyzja zapadła przy wyraźnym braku jednomyślności. Dwóch członków optowało za brakiem zmian (pauza), natomiast jeden (Stephen Miran) domagał się głębszego cięcia o 50 pb.

Bilans ryzyk: Oficjalnie zadeklarowano przesunięcie balansu ryzyk w stronę zatrudnienia. Podkreślono, że ryzyko spadkowe dla rynku pracy pozostaje podwyższone. Wskaźniki PCE: Zarówno inflacja ogólna, jak i bazowa PCE utrzymały się na poziomie 2,8% r/r . Choć Fed określił te wartości jako „nieco podwyższone”, główny wkład w inflację dóbr przypisano efektom taryf celnych.

Ewolucja ryzyk: Mimo że ryzyka inflacyjne wciąż ocenia się jako lekko wzrostowe, część uczestników zauważyła ich stopniowe wygasanie.

Rynek pracy: Odnotowano postępujące ochłodzenie sektora – wzrost bezrobocia, spowolnienie dynamiki payrollsów oraz słabe plany rekrutacyjne firm. Zwrócono uwagę na szczególnie trudną sytuację gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Ścieżka stóp: Większość członków FOMC opowiada się za dalszymi, stopniowymi obniżkami, o ile dezinflacja będzie postępować zgodnie z projekcjami. Pojawiły się jednak głosy sugerujące pauzę w cyklu już po obecnym cięciu.

Brak sztywnej ścieżki: Komitet zgodnie podkreślił, że polityka nie jest na „preset path”, a kolejne ruchy będą ściśle uzależnione od napływających danych, dążąc w stronę nastawienia neutralnego.

Produktywność i AI: W projekcjach (SEP) na 2026 r. założono umiarkowany wzrost gospodarczy, wspierany przez inwestycje w sztuczną inteligencję, co może zwiększyć produktywność bez konieczności proporcjonalnego wzrostu zatrudnienia. Fed wykonał zdecydowany ruch w stronę gołębiego zarządzania ryzykiem. Bank centralny de facto akceptuje przejściowo wyższą inflację, by zapobiec gwałtownemu pogorszeniu sytuacji na rynku pracy. Jednocześnie wdrożenie RMP (zakupy do zarządzania rezerwami) oraz modyfikacja SRF (stały mechanizm repo) to techniczne luzowanie płynności, które – mimo retoryki Fed – rynki interpretują jako formę „mini-QE” na krótkim końcu krzywej. Wydaje się, że minutes nie zmieniają obecnego obrazu, ale jednocześnie nie wskazują na to, aby strona jastrzębia FOMC miała rozpocząć dominację w 2026 roku. Choć dolar obecnie umacnia się na rynku, a US500 nie odbija znacząco, wydaje się, że minutes powinien mieć bardziej gołębi wpływ na rynek w najbliższych dniach. Jeśli dane z rynku pracy potwierdzą potrzebę dalszych obniżek, indeksy giełdowe powinny kontynuować wzrosty, a dolar wzrosnąć. Jeśli jednak dane nie pokażą takiego obrazu, rynek szybko może przestawić się na oczekiwanie jednej obniżki stóp procentowych lub nawet braku zmian przez dłuższy czas. EURUSD ogranicza spadki po publikacji minutes z grudniowego posiedzenia. Wydźwięk minutes jest minimalnie gołębi, choć nie zmienia ogólnego obrazu na politykę Fed. Źródło: xStation5

