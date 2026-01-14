czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
14:31 · 14 stycznia 2026

PILNE: Dolar minimalnie zyskuje po wysokim odczycie PPI w USA

 USA, sprzedaż detaliczna za grudzień: Obecnie: 0,6% m/m. Oczekiwano wzrost o 0,5% m/m wobec 0% poprzednio

USA, inflacja PPI za grudzień: Obecnie: 3% r/r. Oczekiwane 2,7% r/r wobec 2,7% poprzednio. M/M Obecnie: 0,2% m/m. Prognozowano: 0,2% m/m wobec 0,3% poprzednio

  • Bazowa PPI: Obecnie: 3% r/r. Oczekiwano 2,7% r/r wobec 2,6% poprzednio

Mimo iż na krótko po odczycie para EURUSD spadła wobec wysokiego odczytu PPI z USA oraz danych o sprzedaży detalicznej to obecnie ruchy te zostały niemal całkowiecie odwrócone. Wysokie dane, wskazujące na wyższą presję cenową w gospodarce powodują, że rosną szansę na utrzymywanie stóp procentowych przez FED dłużej niż zakładano, co może dobrze wpływać na USD.

 

Źródło: xStation 

16 stycznia 2026, 20:17

