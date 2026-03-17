US Open: Optymizm geopolityczny napędza indeksy

Wall Street kontynuuje wzrosty, a siła rynku akcji jest tym bardziej zauważalna, że odbywa się w otoczeniu utrzymujących się wysokich cen ropy, które pozostają powyżej 100 dolarów za baryłkę. Taka kombinacja sygnałów sugeruje, że inwestorzy coraz odważniej dyskontują scenariusz stopniowego wygaszania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Co istotne, przekonanie to budowane jest bardziej na oczekiwaniach i narracji niż na twardych faktach. Pojawiające się doniesienia o możliwych zakulisowych negocjacjach są co prawda szybko dementowane, jednak sam fakt ich obecności w przestrzeni informacyjnej wystarcza, aby podtrzymywać pozytywne nastroje. Dow Jones rośnie o około 1%, SP500 zyskuje blisko 0,8%, a Nasdaq jest na plusie o około 0,9%

Można odnieść wrażenie, że rynek znajduje się w fazie, w której chce wierzyć w pozytywny scenariusz i aktywnie wyszukuje argumentów, które tę tezę potwierdzają. W praktyce oznacza to, że każda kolejna informacja sugerująca zbliżenie stanowisk stron konfliktu może być interpretowana jako przełomowa, nawet jeśli jej wiarygodność pozostaje ograniczona. W kolejnych dniach i tygodniach podobnych sygnałów może pojawiać się coraz więcej, a ich wpływ na wyceny może być nieproporcjonalnie duży względem ich faktycznego znaczenia. Tego typu środowisko sprzyja kontynuacji wzrostów, ale jednocześnie zwiększa ryzyko gwałtownych korekt w przypadku rozczarowania.

Równolegle inwestorzy coraz uważniej śledzą politykę monetarną i sygnały płynące z Rezerwy Federalnej. Przed jutrzejszą decyzją FOMC wyraźnie widać zmianę oczekiwań rynkowych. Jeszcze niedawno zakładano możliwość obniżki stóp procentowych już w czerwcu, jednak obecnie scenariusz ten został w dużej mierze porzucony. Głównym powodem jest niepewność dotycząca dalszej ścieżki inflacji, szczególnie w kontekście napięć geopolitycznych i ich wpływu na ceny surowców.

Dodatkowym elementem, który może wpłynąć na krótkoterminowy sentyment, są jutrzejsze wyniki Microna. Spółka w ostatnich kwartałach wyraźnie zyskała na znaczeniu, co było efektem chronicznego niedoboru pamięci zarówno na rynku konsumenckim, jak i w segmencie centrów danych. W rezultacie jest dziś traktowana jako ważny barometr koniunktury w sektorze półprzewodników, szczególnie w obszarze pamięci. Rynek liczy na to, że zarząd potwierdzi utrzymującą się wysoką dynamikę popytu oraz pozytywne perspektywy na kolejny rok. Taki sygnał byłby istotnym wsparciem nie tylko dla samej spółki, ale również dla szerokiego sektora technologicznego, który w ostatnich miesiącach pozostaje jednym z głównych motorów wzrostów na Wall Street.

Obecne wzrosty na Wall Street opierają się głównie na oczekiwaniach poprawy sytuacji geopolitycznej oraz przekonaniu, że najgorsze może być już za rynkiem, mimo braku jednoznacznych potwierdzeń. Wsparciem pozostają solidne fundamenty gospodarcze oraz nadzieje związane z dalszą siłą sektora technologicznego. Jednocześnie w tle utrzymuje się istotna niepewność dotycząca inflacji i przyszłych decyzji Fed, które mogą w każdej chwili wpłynąć na zmianę kierunku nastrojów inwestorów.

Żródło: xStation5

Dzisiaj kontrakty na US500 (S&P 500) notują wyraźne wzrosty, napędzane optymizmem inwestorów. Rynek zakłada, że najtrudniejszy okres jest już za nim i liczy na brak dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Pozytywne nastroje są wspierane przez “przecieki” dotyczące postępów w negocjacjach między USA, a Iranem.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Podczas konferencji GTC Nvidia(NVDA.US) podkreśla znaczenie agentowego AI i wskazuje, że technologie oparte na OpenClaw mogą przekształcić firmy SaaS w autonomiczne systemy. Spółka stara się jednocześnie rozszerzyć swoje portfolio wzrostu, planując mocne zaangażowanie w rozwój własnych narzędzi i platform obejmujących zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie

Akcje spółki Aldeyra(ALDX.US) gwałtownie spadły po tym, jak amerykańska FDA odrzuciła wniosek rejestracyjny dla leku reproxalap. Urząd uznał, że dane kliniczne nie potwierdzają skuteczności terapii, co uniemożliwia jego zatwierdzenie. Spółka planuje spotkanie z FDA, aby omówić dalsze kroki, ale na razie nie przewiduje rozpoczęcia nowych badań klinicznych.

Beyond Meat(BYND.US) poinformowała, że opóźni złożenie rocznego raportu za 2025 rok, argumentując, że potrzebuje więcej czasu na dokładny przegląd zapasów, w tym ocenę nadmiarowych i przestarzałych produktów. Informacja ta wywołała spadek kursu akcji spółki, choć wstępne wyniki za czwarty kwartał mają być zgodne z wcześniejszymi oczekiwaniami.

Akcje Playboya(PLBY.US) rosną o około 10% po ogłoszeniu mocniejszych wyników finansowych oraz planów redukcji zadłużenia, co poprawiło nastroje inwestorów. Spółka odnotowała cztery kolejne kwartały dodatniej skorygowanej EBITDA i kontynuuje działania mające na celu obniżenie długu poprzez współpracę z partnerem z Chin, co zwiększa rentowność i zmniejsza koszty obsługi zadłużenia.



Akcje Delta Air Lines(DAL.US) rosną po informacji, że spółka podniosła prognozę przychodów na pierwszy kwartał. Silny popyt w marcu ma przełożyć się na przychody wyższe niż wcześniej oczekiwano, co wspiera wzrost kursu akcji. Mimo wyższych kosztów paliwa Delta utrzymuje wcześniejsze założenia dotyczące zysków, pokazując odporność biznesu na presję kosztową.