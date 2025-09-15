czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
PILNE: Duży spadek Inflacji PPI w Szwajcari!

08:34 15 września 2025
  • Inflacja PPI za sierpień: -1,8% r/r (poprzednio: -0,9% r/r)
  • Inflacja PPI w ujęciu miesięcznym: -0,6% m/m (poprzednio: -0,2% m/m)

Sierpniowe dane PPI pokazały wyraźny spadek, co wskazuje na osłabienie presji kosztowej w szwajcarskim przemyśle. Może to oznaczać mniejsze ryzyko przenoszenia się cen producentów na konsumentów i sprzyjać łagodniejszej narracji SNB. Taki wynik może zostać odebrany pozytywnie przez rynek obligacji, ale też ograniczyć wsparcie dla franka.
 

