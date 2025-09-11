PILNE: EBC nie zaskakuje; stopa depozytowa pozostaje na poziomie 2%

Zgodnie z oczekiwaniami Europejski Bank Centralny zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa depozytowa pozostaje na poziomie 2%. Czekamy obecnie na konferencję z udziałem Prezes Lagarde, która skomentuje dzisiejszą decyzję Banku. Najnowsze projekcje ECB zakładają podwyższoną inflację w 2025 (2,1% vs. 2,0% w czerwcu) i 2026 (1,7% vs. 1,6%), przy nieco niższej prognozie na 2027 rok (1,9% vs. 2,0%). Jednocześnie wzrosły oczekiwania co do wzrostu PKB w 2025 (1,2% vs. 0,9%) i 2026 (1% vs. 1,1%), a prognoza na 2027 pozostała bez zmian (1,3%). ECB podkreślił, że nie deklaruje przyszłego kierunku zmian stóp oraz będzie podejmować decyzje w oparciu o perspektywy inflacji bazowej i siłę transmisji polityki pieniężnej. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: XTB Research Para EURUSD lekko traci po decyzji EBC.

