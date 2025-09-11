Spółka tygodnia - Hewlett Packard Enterprise (11.09.2025)

Hewlett Packard Enterprise (HPE), z siedzibą w Houston w Teksasie, to jeden z kluczowych graczy na rynku rozwiązań technologicznych dla przedsiębiorstw. Firma powstała w 2015 roku w wyniku podziału oryginalnej spółki Hewlett-Packard, co pozwoliło jej skoncentrować się na dostarczaniu zaawansowanych produktów i usług IT skierowanych głównie do dużych firm i instytucji. Od tego czasu HPE konsekwentnie buduje swoją pozycję jako dostawca kompleksowej infrastruktury IT, łącząc tradycyjne rozwiązania serwerowe z nowoczesnymi technologiami chmurowymi i usługami zarządzania danymi.

Obecnie Hewlett Packard Enterprise jest jednym z liderów na globalnym rynku technologii korporacyjnych, oferując szerokie portfolio obejmujące serwery, systemy pamięci masowej, sieci, a także rozwiązania chmurowe i usługi doradcze.

Portfolio Hewlett Packard Enterprise

Portfolio Hewlett Packard Enterprise (HPE) to kompleksowa i zaawansowana oferta w obszarze infrastruktury IT, rozwiązań chmurowych oraz usług cyfrowej transformacji. Firma dostarcza technologie i usługi, które wspierają cyfrową transformację przedsiębiorstw na całym świecie, umożliwiając efektywne zarządzanie danymi, aplikacjami i infrastrukturą IT.

Serwery (ProLiant, Apollo, Synergy) – wysoko wydajne serwery do różnych zastosowań biznesowych, od małych firm po duże centra danych.

Systemy pamięci masowej (Nimble Storage, Primera, 3PAR) – zaawansowane rozwiązania do przechowywania danych, zapewniające szybki i bezpieczny dostęp.

Rozwiązania chmurowe i hybrydowe (GreenLake, multicloud) – platformy umożliwiające elastyczne zarządzanie zasobami IT.

Sieci i infrastruktura (Aruba Networks) – rozwiązania sieciowe zapewniające szybkie, bezpieczne i inteligentne połączenia w przedsiębiorstwach.

Oprogramowanie IT – narzędzia do automatyzacji, zarządzania infrastrukturą oraz ochrony przed cyberzagrożeniami.

Usługi konsultingowe i wsparcie techniczne – pomoc w planowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu rozwiązań IT dostosowanych do potrzeb klienta.

Rozwiązania dla sztucznej inteligencji i analityki danych – sprzęt i oprogramowanie wspierające przetwarzanie dużych zbiorów danych i wykorzystanie AI.

Systemy edge computing – infrastruktura umożliwiająca przetwarzanie danych blisko źródła ich powstawania, dla szybszej analizy i reakcji.

Konkurencja i ryzyka rynkowe

Hewlett Packard Enterprise działa w dynamicznym i konkurencyjnym sektorze technologii informatycznych, skupiając się na infrastrukturze IT, centrach danych, usługach chmurowych oraz rozwiązaniach sieciowych. Rynek ten cechuje szybki rozwój technologii, rosnące zapotrzebowanie na cyfrową transformację oraz nacisk na elastyczność i skalowalność infrastruktury.

Głównymi konkurentami HPE są Dell Technologies, Cisco Systems, IBM, Lenovo oraz dostawcy usług chmurowych, tacy jak Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud. Dell i Cisco rywalizują w obszarach sprzętu dla centrów danych i sieci, IBM koncentruje się na rozwiązaniach chmurowych i AI, Lenovo jest silne w segmencie serwerów.

HPE musi mierzyć się z ryzykiem szybkiego tempa innowacji, które wymaga ciągłych inwestycji, presją cenową i zależnością od dużych klientów korporacyjnych. Dodatkowo, globalne łańcuchy dostaw, zagrożenia cybernetyczne oraz rosnące regulacje dotyczące ochrony danych stwarzają kolejne wyzwania, wpływające na koszty i stabilność operacyjną firmy.

Od 2020 roku akcje Hewlett Packard Enterprise (HPE) zyskały ponad 140%, co znacząco przewyższa około 80% wzrost Cisco (CSCO). HPE utrzymało również tempo porównywalne z indeksem S&P 500, który w tym czasie wzrósł około 150%. To pokazuje, że spółka nie tylko wyprzedziła bezpośredniego konkurenta, ale też utrzymała silną pozycję względem szerokiego rynku. Wyniki te potwierdzają atrakcyjność HPE jako inwestycji w sektorze IT i rozwiązań chmurowych, podkreślając jej zdolność do generowania wyższych zwrotów na tle głównych graczy oraz rynku akcji jako całości.

Wyniki za trzeci kwartał

Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) opublikowało wyniki za III kwartał fiskalny 2025, które pozytywnie zaskoczyły rynek i potwierdziły, że spółka konsekwentnie realizuje swoją strategię wzrostu i transformacji. Przychody firmy wzrosły o imponujące 19% rok do roku, osiągając 9,13 mld USD, co nie tylko potwierdziło solidną kondycję finansową, ale również przewyższyło konsensus analityków, którzy prognozowali 8,96 mld USD. Głównym motorem tego wzrostu była akwizycja Juniper Networks, która znacząco wzmocniła segment sieciowy HPE, a także rosnące zapotrzebowanie klientów na zaawansowane rozwiązania infrastrukturalne oraz technologie sieciowe, w tym rozwiązania wspierające rozwój 5G i chmur hybrydowych.

Poprawa wyników nie ograniczyła się jedynie do wzrostu przychodów. HPE odnotowało również wzrost rentowności i marż, co jest efektem skutecznej kontroli kosztów oraz sprawnej integracji nowych aktywów. Skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 0,44 USD, przewyższając oczekiwania rynkowe o 4,8% oraz rosnąc o 22% rok do roku. To pokazuje, że firma nie tylko zwiększa przychody, ale również staje się coraz bardziej efektywna operacyjnie, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się sektorze technologii.

Przychody: 9,10 mld USD vs oczekiwane 8,96 mld USD (+19% r/r)

Segment serwerów: wzrost przychodów o 16% rok do roku, co odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na serwery zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji i edge computing

Segment sieci: imponujący wzrost przychodów o 54% rok do roku, głównie za sprawą integracji Juniper Networks oraz rosnącego popytu na technologie SDN i 5G

Skorygowany EPS: 0,44 USD vs oczekiwane 0,42 USD (+22% r/r)

Wolne przepływy pieniężne: 790 mln USD, co potwierdza zdrową sytuację finansową i zdolność do dalszych inwestycji

Marże operacyjne: utrzymane na stabilnym poziomie, pomimo rosnących kosztów komponentów i logistyki

Analiza udziału poszczególnych segmentów Hewlett Packard Enterprise (HPE) w przychodach firmy wskazuje na solidne podstawy i zrównoważoną strukturę biznesu. Segment Servers pozostaje najważniejszym filarem przychodów, generując obecnie około 54% całkowitych wpływów. Utrzymanie tak znaczącego udziału świadczy o stabilnej pozycji tego segmentu na rynku infrastruktury serwerowej, który jest kluczowy w kontekście rozwoju rozwiązań chmurowych i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw.

Segment HybridCloud, odpowiadający za około 15-19% przychodów, jest ważnym elementem strategii firmy, odzwierciedlając rosnące zapotrzebowanie na integrację lokalnych środowisk z chmurą publiczną. Stabilny udział tego segmentu w przychodach podkreśla rosnącą rolę hybrydowych modeli chmurowych jako istotnego źródła przychodów dla HPE.

Największy potencjał wzrostu widoczny jest w segmencie Networking, który od momentu przejęcia Juniper Networks zwiększa swój udział do około 19% przychodów. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na nowoczesne i bezpieczne rozwiązania sieciowe, ten segment staje się kluczowym obszarem rozwoju, mającym szansę w istotny sposób zwiększyć udział w całkowitych wpływach firmy.

Wykres kwartalnych wyników finansowych Hewlett Packard Enterprise (HPE) od drugiego kwartału 2022 roku do trzeciego kwartału 2025 roku obrazuje wyraźny i trwały wzrost przychodów firmy, który szczególnie nabrał tempa w trzecim kwartale 2025 roku. Ten dynamiczny wzrost wynika przede wszystkim z udanej akwizycji Juniper Networks oraz silnego rozwoju segmentu sieciowego (Networking), który stał się kluczowym motorem napędowym HPE.

Zysk netto wykazuje większą zmienność, a po znaczącym spadku w czwartym kwartale 2022 roku nastąpiło wyraźne odbicie, z rekordowym wynikiem w drugim kwartale 2025 roku. W trzecim kwartale 2025 roku widoczny jest jednak nieznaczny spadek zysku netto, co jest efektem wyższych kosztów integracji.

Marża operacyjna utrzymuje się na stabilnym i rosnącym poziomie, oscylując wokół 6%, co świadczy o skutecznej kontroli kosztów oraz poprawie efektywności operacyjnej. Marża netto, choć bardziej zmienna, osiągnęła w drugim kwartale 2025 roku wysoki poziom około 15%, co podkreśla rosnącą zdolność firmy do generowania zysków.

W perspektywie kolejnych kwartałów rosnące marże operacyjne oraz stabilny wzrost przychodów wskazują, że HPE jest na dobrej drodze do utrzymania solidnych i trwałych wyników finansowych. Rozwój segmentu Networking oraz rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania infrastrukturalne i chmurowe będą dalej napędzać pozytywną dynamikę firmy. Efektywna integracja nowych biznesów, takich jak Juniper Networks, wraz z konsekwentną kontrolą kosztów, powinny przyczynić się do dalszej poprawy rentowności.

Chociaż krótkoterminowa zmienność zysku netto wymaga ostrożności, ogólne trendy wskazują na rosnące marże i stabilny wzrost, co daje solidne podstawy do optymistycznych prognoz na przyszłość. W efekcie, HPE ma szansę nie tylko zwiększać swoje przychody, ale również generować coraz lepsze wyniki finansowe, co stanowi pozytywną informację dla inwestorów i rynku.

Na chwilę obecną Hewlett Packard Enterprise jest wyceniany przez rynek przy umiarkowanych mnożnikach, jednak widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa w kluczowych wskaźnikach wyceny, takich jak P/E (cena do zysku) oraz EV/EBITDA. Wskaźnik P/E dla najbliższych czterech kwartałów oscyluje aktualnie wokół poziomu 10,5–11, co oznacza istotny wzrost względem początku roku, gdy notowany był w okolicach 7–8. Analogicznie, wskaźnik EV/EBITDA wzrósł z poziomu około 4,5 do ponad 6,5. Takie zachowanie mnożników może świadczyć o rosnącej wierze inwestorów w dalszy rozwój spółki i poprawę jej wyników finansowych.

Warto zauważyć, że obie metryki, zarówno P/E jak i EV/EBITDA, podążają za trendem wzrostowym, który rozpoczął się w połowie 2024 roku. Od tego momentu rynek sukcesywnie podnosił wycenę spółki, co może być związane z poprawiającymi się prognozami finansowymi oraz rosnącym zainteresowaniem segmentem AI, w którym HPE rozwija swoją działalność. Z drugiej strony, dynamiczny wzrost mnożników może również świadczyć o pewnym wyprzedzeniu fundamentów przez oczekiwania inwestorów, a rynek zaczyna wyceniać przyszłe zyski jeszcze zanim faktycznie się one zmaterializują.

Prognoza Przychodów

Hewlett Packard Enterprise (HPE) stoi obecnie przed perspektywą dynamicznego wzrostu, co znajduje odzwierciedlenie w prognozach przychodów na najbliższe lata. Spółka wchodzi w wyścig związany ze sztuczną inteligencją i zaczyna kłaść coraz większy nacisk na ten obszar, co przekłada się na rosnące znaczenie segmentów opartych na AI. HPE intensyfikuje monetyzację rozwiązań i usług związanych z sztuczną inteligencją oraz chmurą hybrydową, co staje się kluczowym czynnikiem wzrostu firmy.

Na wykresie prognozy przychodów widzimy trzy scenariusze rozwoju spółki: bazowy, optymistyczny i konserwatywny. W scenariuszu bazowym przychody rosną stabilnie z około 30 miliardów dolarów w 2024 roku do około 63 miliardów w 2030 roku, co odzwierciedla realistyczne oczekiwania rynkowe uwzględniające obecne trendy. W wariancie tym spółka w pierwszych latach szybko rozwija główne segmenty biznesowe, aby w kolejnych latach tempo wzrostu nieco wyhamowało, co jest naturalnym efektem dojrzewania rynku i saturacji.

Scenariusz optymistyczny zakłada szybszy wzrost, prowadzący do niemal 74 miliardów dolarów przychodów w 2030 roku, co jest zgodne z silnym popytem na technologie AI i cyfrową transformację. W tym wariancie przewiduje się niezakłócony, dynamiczny rozwój najważniejszych segmentów, takich jak serwery i rozwiązania infrastrukturalne i networking, które napędzają dalszą ekspansję firmy.

Natomiast wariant konserwatywny przewiduje bardziej umiarkowany wzrost, z przychodami na poziomie około 50 miliardów dolarów w 2030 roku. Ten scenariusz zakłada większą ostrożność i chłodne podejście do rozwoju, uwzględniając potencjalne wyzwania rynkowe, zwiększoną konkurencję oraz możliwe spowolnienie w adaptacji nowych technologii.

HPE inwestuje w rozwój nowoczesnych technologii i zwiększa swoją obecność w segmentach związanych ze sztuczną inteligencją, co ma kluczowe znaczenie dla dalszej ekspansji i poprawy wyników finansowych. W ten sposób firma przygotowuje się do skutecznego wykorzystania rosnącego zapotrzebowania na zaawansowane rozwiązania IT, co pozwala na realizację ambitnych celów wzrostowych i budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Spojrzenie na Wycenę

Przyjrzyjmy się wycenie Hewlett Packard Enterprise (HPE) z wykorzystaniem metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Pragniemy zaznaczyć, że poniższa wycena ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinna być traktowana jako rekomendacja inwestycyjna ani precyzyjna cena docelowa akcji.

W naszych założeniach przyjęliśmy zróżnicowany średnioroczny wzrost przychodów w poszczególnych segmentach działalności HPE. Segment Servers rozwija się dynamicznie, rozpoczynając od rocznego tempa wzrostu na poziomie około 20%, które w kolejnych latach sukcesywnie spowalnia. Podobny trend obserwujemy w segmencie sieciowym (Networking), gdzie wzrost na starcie wynosi około 20%, a następnie stopniowo maleje.

Segment chmury hybrydowej (HybridCloud) cechuje się bardziej stabilnym wzrostem, utrzymując roczną dynamikę na poziomie około 10-15% przez cały okres prognozy. Inne segmenty, takie jak Financial Services oraz Corporate Investments, rozwijają się wolniej, lecz systematycznie, utrzymując stałą, umiarkowaną dynamikę wzrostu.

Przyjęte tempo wzrostu poszczególnych segmentów wynika z analizy ich pozycji rynkowej oraz perspektyw rozwoju. Segment Servers i Networking rozwijają się na fali rosnącego zapotrzebowania na infrastrukturę IT i rozwiązania sieciowe, które napędzają transformację cyfrową oraz rozwój technologii chmurowych i sztucznej inteligencji. Jednak ze względu na rosnącą konkurencję i dojrzałość rynku, przewidujemy stopniowe spowolnienie dynamiki tych segmentów.

Z kolei segment HybridCloud ma przed sobą długoterminowy potencjał wzrostu, dzięki rosnącej adaptacji rozwiązań hybrydowych i inteligentnej infrastruktury w przedsiębiorstwach. Dlatego prognozujemy tu stabilny, umiarkowany wzrost.

Segmenty Financial Services oraz Corporate Investments, jako obszary wspierające działalność operacyjną, rozwijają się wolniej i przyjęliśmy dla nich konserwatywne, stałe tempo wzrostu, odzwierciedlające ich mniejszy wpływ na przychody spółki.

Mimo spowolnienia tempa wzrostu w większości segmentów w kolejnych latach prognozy, dynamika przychodów pozostaje na solidnym poziomie, co pozwala HPE kontynuować stabilny rozwój i umacniać swoją pozycję rynkową.

Kluczowym elementem wyceny było określenie ważonego kosztu kapitału (WACC). Bazując na aktualnych danych rynkowych oraz specyfice sektora technologicznego, koszt kapitału własnego oszacowaliśmy na poziomie około 8%. Hewlett Packard Enterprise utrzymuje umiarkowany poziom zadłużenia, co przekłada się na relatywnie niski udział kosztu długu w całkowitym WACC. W modelu przyjęto, że wartość rezydualna będzie oparta na rocznym wzroście przychodów na poziomie 2%, a pozostałe parametry oparto na średnich wynikach finansowych z ostatnich kilku lat.

Wycena Hewlett Packard Enterprise (HPE) wyniosła 61,49 dolarów na akcję, co jest wartością ponad 152% wyższą niż aktualna cena zamknięcia. Sektor technologiczny, w którym działa HPE, obejmujący rozwiązania chmurowe, infrastrukturę IT i sztuczną inteligencję, jest jednym z najszybciej rozwijających się i najbardziej dynamicznych obszarów rynku. Dlatego wyceny firm takich jak HPE często przewyższają tradycyjne modele oparte na danych historycznych, uwzględniając wysokie oczekiwania co do przyszłego wzrostu i innowacyjności.

Z tego względu, mimo że metoda DCF pozostaje cennym narzędziem analitycznym, przy inwestowaniu w spółki z branży technologicznej takich jak HPE warto uwzględniać także czynniki rynkowe, innowacyjność oraz dynamikę całego sektora, które mogą powodować istotne różnice względem wycen fundamentalnych.

Wartość wyceny w dużej mierze zależy od przyjętych założeń dotyczących tempa wzrostu przychodów oraz kosztu kapitału. Poniżej zamieszczamy macierz scenariuszy, która obrazuje wpływ zmian tych parametrów na wycenę spółki.

Źródło: xStation5

Spojrzenie na wykres

Z perspektywy analizy technicznej akcje Hewlett Packard Enterprise (HPE) wykazują wyraźny trend wzrostowy. Średnie kroczące EMA 50 (pomarańczowa), EMA 100 (fioletowa) oraz EMA 200 (zielona) układają się w klasyczną, byczą sekwencję, co potwierdza siłę trendu. Notowania utrzymują się powyżej wszystkich kluczowych średnich kroczących, a korekty cenowe są stosunkowo płytkie i szybko wykorzystywane przez kupujących.

Ostatni wzrost cen potwierdza, że popyt na akcje HPE jest silny, co może wynikać z pozytywnych oczekiwań rynkowych wobec dalszego rozwoju firmy oraz jej pozycji w sektorze rozwiązań chmurowych i infrastruktury IT.















