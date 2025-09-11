Ropa tanieje po raporcie OPEC

Na globalnych rynkach paliw obserwujemy wyraźny spadek cen ropy naftowej. Najnowszy raport OPEC wskazuje, że presja na ceny utrzymuje się pomimo solidnych fundamentów popytu i podaży. Kontrakty na Ropę WTI tanieją o ponad 2%

Spadek cen ropy naftowej to efekt nakładania się kilku czynników – zarówno rynkowych, jak i finansowych. Z perspektywy fundamentów fizycznych sytuacja na rynku wydaje się stabilna: popyt globalny wciąż rośnie, a struktura kontraktów pozostaje w backwardation, co zwykle sygnalizuje mocny rynek. Jednak to czynniki finansowe i krótkoterminowe sygnały z gospodarki okazały się silniejsze i obecnie dominują nad notowaniami. Należą do nich:

Presja na podaż ze strony producentów spoza OPEC+ : w tym USA, Brazylii, Kanady i Argentyny.

Agresywna wyprzedaż kontraktów futures przez fundusze hedgingowe i zarządzających pieniędzmi.

Sezonowy spadek popytu w USA po zakończeniu okresu letniego

Obawy o tempo wzrostu gospodarczego w USA i konsekwencje taryf handlowych.

Sygnały słabszego przerobu rafineryjnego w Chinach w lipcu, sugerujące lekkie osłabienie popytu ze strony największego importera.

Obecne spadki cen ropy nie wynikają z fundamentalnego załamania popytu, lecz z przewagi czynników finansowych i krótkoterminowych. To oznacza, że rynki mogą jeszcze zobaczyć odbicie cen w przypadku szoku podażowego lub eskalacji geopolitycznej.

Na korzyść popytu działa przede wszystkim stabilny wzrost gospodarczy – zarówno w krajach rozwiniętych, jak i w gospodarkach wschodzących. Globalny PKB ma rosnąć w tempie 3,0% w 2025 i 3,1% w 2026.

Szczególnie silny wkład wnosi Azja:

Chiny - 4,8% w 2025

- 4,8% w 2025 Indie - 6,5% w 2025

To właśnie te rynki są motorami konsumpcji energii – rosnąca klasa średnia, dynamiczny rozwój przemysłu i transportu sprawiają, że zapotrzebowanie na paliwa utrzymuje się na wysokim poziomie.

Drugim czynnikiem wspierającym popyt są paliwa transportowe i petrochemia. Wzrost liczby podróży lotniczych, stabilny popyt na benzynę w krajach OECD i rozwijająca się logistyka w Azji podtrzymują zapotrzebowanie na ropę.

Jednocześnie LPG i nafta, wykorzystywane w przemyśle petrochemicznym, napędzają zużycie w sektorze produkcji tworzyw sztucznych i chemikaliów. Oznacza to, że mimo presji finansowej i krótkoterminowych spadków cen, fundamenty popytowe pozostają mocne, a rynek w średnim terminie nadal ma podstawy do wzrostu.

Spadki cen ropy mają szerokie konsekwencje wykraczające poza rynek surowców. Niższe ceny energii przekładają się na inflację, bilanse handlowe, wyniki spółek oraz nastroje inwestorów.

Największymi przegranymi niższych cen ropy będą:

Kraje produkujące Ropę — Rosja, Brazylia, USA czy Arabia Saudyjska. Mniejsze ceny ropy oznaczają niższe dochody budżetowe oraz słabszą walutę. Pośrednio wywierać też to będzie presje na lokalne indeksy giełdowe, proporcjonalnie od zależności danego rynku finansowego od dochodów sektora wydobywczego.

— Rosja, Brazylia, USA czy Arabia Saudyjska. Mniejsze ceny ropy oznaczają niższe dochody budżetowe oraz słabszą walutę. Pośrednio wywierać też to będzie presje na lokalne indeksy giełdowe, proporcjonalnie od zależności danego rynku finansowego od dochodów sektora wydobywczego. Spółki Energetyczne i wydobywcze — Mniejsze ceny ropy i produktów gotowych oznaczają mniejsze marże, przychody i zyski co z pewnością odbije się na wycenie spółek z sektora.

Na niższych cenach skorzystają:

Importerzy Energi — Kraje zależne od importu produktów ropopochodny poprawią swoje bilanse handlowe. Należą do nich Indię, Chiny, Turcja czy Japonia.

— Kraje zależne od importu produktów ropopochodny poprawią swoje bilanse handlowe. Należą do nich Indię, Chiny, Turcja czy Japonia. Transport i Logistyka — Firmy przewozowe zmniejszą wydatki na paliwo, przełoży się to na większe zyski, konkurencyjność cen lub inwestycje co pozytywnie wpłynie na ich wyceny.

— Firmy przewozowe zmniejszą wydatki na paliwo, przełoży się to na większe zyski, konkurencyjność cen lub inwestycje co pozytywnie wpłynie na ich wyceny. Konsumenci — Ze względu na niższe koszty transportu, konsumenci będą mogli liczyć na niższe tempo wzrostu cen.

OIL.WTI (D1)

Źródło: Xstation

Na wykresie widoczny jest wyraźny trend spadkowy potwierdzony serią niższych szczytów. Cena pozostaje poniżej kluczowych oporów przy 65,20 USD gdzie znajduje się poziom FIBO 61. Najważniejsze wsparcie znajduje się w rejonie 61,70 USD, a jego wybicie otworzyłoby drogę w stronę 56,50 USD, w kierunku dolnego ograniczenie kanału. Dopóki rynek utrzymuje się poniżej 65,20 USD, przewaga sprzedających dominuje, natomiast dopiero wybicie ponad 67,70 USD mogłoby zasygnalizować zmianę trendu na wzrostowy.