PILNE: EBC utrzymuje stopy bez zmian, ale widzi spore ryzyko inflacji

Stopa depozytowa EBC pozostaje na poziomie 2,0%, zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami i poprzednim poziomem.

EBC zgodnie z oczekiwaniami utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, ale komunikat wskazuje na ogromną ostrożność i niepewność dotyczącą przyszłości. Bank znalazł się między młotem (rosnące ceny energii), a kowadłem (słabnący wzrost), co zmusza go do porzucenia jakichkolwiek deklaracji co do przyszłych obniżek.

Kluczowe punkty decyzji:

Stopy procentowe bez zmian: Główna stopa operacji refinansujących pozostaje na poziomie 2,15% , stopa depozytowa na poziomie 2,0% , a kredytowa na poziomie 2,4% . Decyzja była w pełni zgodna z konsensusem rynkowym.

Pogorszenie profilu ryzyka: To najważniejszy fragment komunikatu. EBC oficjalnie przyznaje, że ryzyka dla inflacji wzrosły (w górę), a dla wzrostu gospodarczego spadły (w dół) . To klasyczny przepis na potencjalną stagflację.

Geopolityka dyktuje warunki: Za wzrost presji cenowej odpowiada konflikt na Bliskim Wschodzie oraz przedłużająca się wojna, co przekłada się na gwałtowne skoki kosztów energii. Bank zauważa, że uderza to nie tylko w portfele, ale i w nastroje gospodarcze.

Polityka „z posiedzenia na posiedzenie”: EBC nie będzie stosować długoterminowych wytycznych i podkreśla, że nie zobowiązuje się do żadnej konkretnej ścieżki stóp . Każda kolejna decyzja będzie zależeć wyłącznie od napływających danych (data-dependent).

Zaciskanie ilościowe (QT) trwa: Portfele APP i PEPP kurczą się w stałym tempie. Eurosystem przestał reinwestować spłaty kapitału z zapadających papierów wartościowych, co ma dodatkowo chłodzić rynek.

EBC gra na zwłokę, co w obecnej sytuacji jest jedynym rozsądnym ruchem. Niemniej warto pamiętać, że rynek widzi spore szanse na podwyżkę stóp procentowych jeszcze w czerwcu. Choć inflacja jest wciąż blisko celu i jest podwyższona ze względu na ostatnią sytuację na Bliskim Wschodzie, to jednak potencjał przedłużenia szoku podażowego powoduje, że EBC nie tylko nie będzie rozważał na ten moment powrotu do luzowania, a może zdecydować się nawet na podwyżkę w tym roku (lub dwie). Gospodarka strefy euro wykazuje co prawda „odporność”, ale przy rosnących kosztach energii i niepewności, ta odporność może zostać wkrótce wystawiona na bardzo ciężką próbę. Na ten moment: tryb wyczekiwania włączony.

EURUSD wyraźnie odbija dzisiaj po wczorajszych silnych spadkach i przed decyzją para zaliczyła lekką korektę. Obecnie para stara się wrócić powyżej poziomu 1,1700. Ważniejsze dla euro będą ewentualne sygnały ze strony Christine Lagarde, które mogą pojawić się w trakcie konferencji.