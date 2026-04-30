PILNE: EBC utrzymuje stopy bez zmian, ale widzi spore ryzyko inflacji

- EBC utrzymuje stopy bez zmian
- Bank centralny widzi ryzyko po stronie zwiększonych cen energii
- Tryb oczekiwania, zamiast wyraźnie jastrzębiego komunikatu
Stopa depozytowa EBC pozostaje na poziomie 2,0%, zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami i poprzednim poziomem.
EBC zgodnie z oczekiwaniami utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, ale komunikat wskazuje na ogromną ostrożność i niepewność dotyczącą przyszłości. Bank znalazł się między młotem (rosnące ceny energii), a kowadłem (słabnący wzrost), co zmusza go do porzucenia jakichkolwiek deklaracji co do przyszłych obniżek.
Kluczowe punkty decyzji:
Stopy procentowe bez zmian: Główna stopa operacji refinansujących pozostaje na poziomie 2,15%, stopa depozytowa na poziomie 2,0%, a kredytowa na poziomie 2,4%. Decyzja była w pełni zgodna z konsensusem rynkowym.
Pogorszenie profilu ryzyka: To najważniejszy fragment komunikatu. EBC oficjalnie przyznaje, że ryzyka dla inflacji wzrosły (w górę), a dla wzrostu gospodarczego spadły (w dół). To klasyczny przepis na potencjalną stagflację.
Geopolityka dyktuje warunki: Za wzrost presji cenowej odpowiada konflikt na Bliskim Wschodzie oraz przedłużająca się wojna, co przekłada się na gwałtowne skoki kosztów energii. Bank zauważa, że uderza to nie tylko w portfele, ale i w nastroje gospodarcze.
Polityka „z posiedzenia na posiedzenie”: EBC nie będzie stosować długoterminowych wytycznych i podkreśla, że nie zobowiązuje się do żadnej konkretnej ścieżki stóp. Każda kolejna decyzja będzie zależeć wyłącznie od napływających danych (data-dependent).
Zaciskanie ilościowe (QT) trwa: Portfele APP i PEPP kurczą się w stałym tempie. Eurosystem przestał reinwestować spłaty kapitału z zapadających papierów wartościowych, co ma dodatkowo chłodzić rynek.
EBC gra na zwłokę, co w obecnej sytuacji jest jedynym rozsądnym ruchem. Niemniej warto pamiętać, że rynek widzi spore szanse na podwyżkę stóp procentowych jeszcze w czerwcu. Choć inflacja jest wciąż blisko celu i jest podwyższona ze względu na ostatnią sytuację na Bliskim Wschodzie, to jednak potencjał przedłużenia szoku podażowego powoduje, że EBC nie tylko nie będzie rozważał na ten moment powrotu do luzowania, a może zdecydować się nawet na podwyżkę w tym roku (lub dwie). Gospodarka strefy euro wykazuje co prawda „odporność”, ale przy rosnących kosztach energii i niepewności, ta odporność może zostać wkrótce wystawiona na bardzo ciężką próbę. Na ten moment: tryb wyczekiwania włączony.
EURUSD wyraźnie odbija dzisiaj po wczorajszych silnych spadkach i przed decyzją para zaliczyła lekką korektę. Obecnie para stara się wrócić powyżej poziomu 1,1700. Ważniejsze dla euro będą ewentualne sygnały ze strony Christine Lagarde, które mogą pojawić się w trakcie konferencji.
Podsumowanie dnia - Powell zostaje w Fed, a ropa sięga ekstremów
🔴PILNE: Stopy procentowe bez zmian, ale z jastrzębim twistem. EURUSD poniżęj 1.17
⏰US500 blisko rekordów przed Fed
Podsumowanie dnia: Obawy rynku w kluczowym okresie sezonu wyników
