Podsumowanie dnia: Obawy rynku w kluczowym okresie sezonu wyników

- Sesja w USA upłynęła pod znakiem obaw o trwałość rentowności spółek AI. Sentyment dodatkowo pogarsza — jak może się wydawać — impas w negocjacjach między Iranem a USA.
- Kontrakty na indeksy Wall Street tracą. Najwięcej spadają NASDAQ 100 oraz Russell 2000, gdzie zniżki sięgają ponad 1%. Lepiej radzą sobie S&P 500 i Dow.
- UAE oficjalnie ogłosiła opuszczenie karteli OPEC i OPEC+
- Conference Board opublikowało dane dot. kondycji konsumentów, która niespodziewanie wzrosła do 92,8 wobec oczekiwań na poziomie 89,3.
- CNN raportuje, że średnia cena galonu benzyny wzrosła do 4,18 USD — to najwyższy poziom od 4 lat.
- Do wiadomości publicznej dotarły informacje o rozczarowujących wynikach OpenAI. Jeden z liderów wyścigu (rewolucji) AI miał ponieść porażkę pod względem przychodów i liczby użytkowników. Fakt ten wywołał falę pesymizmu i obaw na szerokim rynku — największe spadki dotykają spółek najbardziej zależnych od sukcesu firmy. CoreWeave i Oracle tracą ok. 5%.
- Spotify opublikował dobre wyniki, jednak rynek okazał się rozczarowany prognozami niższych zysków na II kwartał. Akcje tracą aż kilkanaście procent.
- UPS spada o ponad 3% mimo dobrych wyników; inwestorzy są rozczarowani konserwatywnymi celami finansowymi spółki.
- Coca-Cola pobiła oczekiwania rynku i podniosła prognozy na kolejne okresy. Spółka rośnie o ponad 5%.
- General Motors pokazało dobre wyniki, znacznie przebijając oczekiwania rynku, jednak sentyment wobec spółki pozostał chłodny po tym, jak firma wyraźnie podniosła prognozy dot. kosztów związanych z cłami. Akcje kończą sesję blisko ceny otwarcia.
- Bed Bath & Beyond opublikowało wyniki — straty okazały się znacznie niższe od oczekiwań. Spółka najpierw wzrosła o ponad 25%, by następnie odwrócić trend i zakończyć sesję ze stratą ok. 7%.
- Nastrój na europejskich parkietach był mieszany i bardziej umiarkowany niż w USA, jednak wciąż z przewagą spadków. Kontynent stoi przed szeregiem pytań i obaw związanych głównie z cenami paliw. Paneuropejski indeks EURO STOXX 50 spadł o ok. 0,4%.
- W Hiszpanii odnotowano duży wzrost sprzedaży detalicznej oraz wzrost bezrobocia. Sprzedaż wzrosła r/r o 4,1%, jednocześnie bezrobocie wzrosło do ponad 10,8%.
- Airbus opublikował wyniki za I kwartał. Spółka zanotowała istotny spadek przychodów i rentowności, jednak opiera się spadkom w świetle utrzymania rocznych prognoz na niezmienionym poziomie.
- W najbliższym czasie może poprawić się sytuacja zapasów paliwa lotniczego w Europie — wskazuje na to CEO linii lotniczych Ryanair.
- Niemiecki Bayer traci ponad 4%; przecena jest pokłosiem procesu sądowego dot. stosowania pestycydów w USA i ich negatywnego wpływu na zdrowie.
- Na rynku walut w oczy rzucają się straty franka szwajcarskiego. CHF traci do głównych par walutowych ok. 0,5%. Ruch ten jest mieszanką realizacji zysków, spekulacji na temat polityki SNB oraz wątpliwości w kontekście trwających wojen handlowych.
- Na rynku towarów rolnych rośnie głównie pszenica — przede wszystkim na fali obaw o produkcję żywności w kontekście potencjalnych problemów z dostępnością nawozów.
- Ceny ropy rosną o ok. 2,5%. Cena ropy Brent osiąga 104 USD, a WTI przekracza 100 USD za baryłkę.
- Wśród metali dominują spadki. Aluminium i miedź tracą ponad 1%, a srebro i złoto tracą ok. 2%.
- Na rynku kryptowalut sentyment jest mieszany. Bitcoin i Solana tracą niecały 1%. Ethereum ogranicza zmienność i pozostaje na poziomie ok. 2280 USD.
