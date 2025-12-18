PILNE: EBC utrzymuje stopy bez zmian i podnosi prognozy wzrostu i inflacji

- Stopy EBC bez zmian
- Stopy EBC bez zmian
- Prognozy inflacji podniesione na 2026 rok
- Prognozy wzrostu gospodarczego podniesione na 2 lata do przodu
- Euro niweluje straty w pierwszej reakcji
EBC utrzymuje stopy na niezmienionym poziomie. Stopa depozytowa pozostaje na poziomie 2%.
Najważniejszą kwestią dzisiejszej decyzji jest podniesienie prognoz dla PKB oraz inflacji, co jest jednak nieco mocniejszym aspektem od oczekiwań:
- Inflacja za 2025 rok pozostawiona na poziomie 2,1%
- Inflacja na 2026 rok podniesiona do 1,9% z poziomu 1,7%
- Inflacja na 2027 rok na poziomie 1,8% przy poprzedniej prognozie 1,9%
- Inflacja na 2028 rok na poziomie 2%
- Inflacja bazowa na 2026 rok podniesiona do 2,2% z poziomu 1,9%
- Inflacja bazowa na 2027 rok podniesiona do 1,9% z poziomu 1,8%
- Inflacja bazowa na 2028 rok na poziomie 2,0%
- Wzrost gospodarczy w 2025 rok widziany na 1,4% wobec wcześniejszej prognozy 1,2%
- Wzrost w 2026 roku na poziomie 1,2% wobec 1,0% wcześniej
- Wzrost w 2027 roku na poziomie 1,4% wobec 1,3% wcześniej
- Wzrost w 2028 roku na poziomie 1,4%
Podniesienie większości prognoz inflacyjnych oraz gospodarczych nadaje lekko jastrzębi wydźwięk dzisiejszej decyzji. Sam Bank wskazuje w komunikacie, że nie ma żadnej predefiniowanej ścieżki dla stóp procentowych i bank będzie się starał, aby inflacja osiągnęła poziom 2,0% w średnim terminie. Sam bank wskazuje, że jest gotowy do użycia wszelkich narzędzi, aby osiągnąć swój cel. Kolejne decyzje będą zależały od perspektyw inflacyjnych oraz czynników ryzyka z nimi związanych.
EURUSD ogranicza spadki po danych, pokazując bardzo podobne ruchy do wczorajszej sesji. Niemniej przed nami jeszcze publikacja inflacji CPI z USA oraz konferencja Lagarde.
