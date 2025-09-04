PILNE: EURUSD lekko zyskuje po niższych danych ADP

Stany Zjednoczone – Dane dotyczące zatrudnienia za sierpień: Zmiana zatrudnienia poza rolnictwem według ADP: Obecnie: 54 tys.; prognoza 73 tys.; poprzednio 104 tys.; Dane z poprzedniego miesiąca zostały zrewidowane do 106 tys. Dane teoretycznie mogłyby sugerować, że jutrzejsze dane NFP zaskoczą niższym odczytem, ale warto mieć na uwadze, że obydwa raporty bardzo często się rozjeżdżają, dlatego też ruchy na parze EURUSD nie są nadwyraz duże. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Oczywiście nie zmienia to faktu, że dane potwierdzają, iż dynamika na rynku pracy spowalnia. Wcześniejsze dane pokazały, że plany zatrudnienia spadły do najniższego poziomu w sierpniu w historii, a planowane redukcje zatrudnienia wzrosły w związku z ogólną niepewnością gospodarczą, według firmy Challenger, Gray & Christmas. Kluczowy raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym poznamy jutro o 14:30.

