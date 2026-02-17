PILNE: Funt osuwa się po wzroście bezrobocia w Wielkiej Brytanii 🇬🇧 📉

08:00, Wielka Brytania – dane z rynku pracy za grudzień: Stopa bezrobocia: aktualnie 5.2%, prognoza 5.2%, poprzednio 5.1%

Indeks średnich zarobków: aktualnie 4.2%, prognoza 4.2%, poprzednio 4.5%

Zmiana zatrudnienia 3M/3M: aktualnie 52 tys., poprzednio 82 tys. Rynek pracy w Wielkiej Brytanii wykazuje postępującą słabość i potwierdza pogłębiającą się stagnację brytyjskiej gospodarki. Bezrobocie wzrosło do 5,2%, natomiast wstępne szacunki na styczeń 2026 wskazują na spadek zatrudnienia o 134 tys. rok do roku. Stopa zatrudnienia spadła do 75% natomiast wakaty stoją w miejscu w okolicach 726 tys. Wychłodzenie rynku potwierdza również spadek tempa wzrostu średnich zarobków do 4,2%, niezależnie od bonusów, co po skorygowaniu o inflację wskazuje na marginalny wzrost płac realnych (0,5%). Pomimo odporności wynagrodzeń w sektorze publicznym, szerszy spadek zatrudnienia oraz rosnąca liczba osób ubiegających się o zasiłek (1,691 mln) wskazują na pogarszający się trend. Fundamentalne ochłodzenie gospodarki doprowadziło do spadku GBPUSD poniżej kluczowego poziomu wsparcia 1,3600 wraz z tym coraz pewniej wyceniają luzowania polityki monetarnej w UK. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.