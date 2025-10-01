PILNE: Indeks ISM rośnie zgodnie z oczekiwaniami, ale pozostaje poniżej 50.

Indeks ISM dla przemysłu: 49,1 (oczekiwano: 49,1; poprzednio: 48,7)

Subindeks zatrudnienia: 45,3 (poprzednio: 43,8)

Suindeks cenowy: 61,9 (oczekiwano: 63,5; poprzednio: 62,7) - tu oczekiwano 62,7 w konsensusie S&P

Subindeks nowych zamówień: 48,9 (oczekiwano: 50; poprzednio: 51,4) Choć główny indeks rośnie zgodnie z oczekiwaniami, pełny pakiet danych pokazuje mieszany obraz perspektyw gospodarczych w USA. Mamy zmniejszenie presji cenowej, ale pozostaje ona na ekstremalnie wysokim poziomie. Ważniejszy jest jednak ponowny spadek nowych zamówień poniżej oceny 50 - w danych za sierpień mieliśmy wzrost powyżej 50 punktów, pierwszy raz od lutego. Optymistycznie wygląda odbicie subindeksu zatrudnienia, ale pozostaje on poniżej 50 punktów. Raport ADP pokazał bardzo słaby odczyt zmiany zatrudnienia, ze spadkiem na poziomie 32 tys., co jest największym spadkiem od 2,5 roku, a najprawdopodobniej w najbliższy piątek nie poznamy NFP. Pozostaje nam wobec tego taki zestaw danych z rynku pracy, który raczej powinien zagwarantować kolejną obniżkę stóp procentowych przez Fed. Rynek w zasadzie nie reaguje na ten dane, gdyż nie ma tu takiej skali zaskoczenia, jak miało to miejsce w przypadku raportu ADP.

