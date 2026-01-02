PILNE: Indeks PMI dla przemysłu w USA zgodny z oczekiwaniami. EURUSD bez reakcji!

Indeks PMI dla przemysłu – aktualny odczyt: 51,8 (prognoza: 51,8 pkt, poprzednio: 52,2 pkt) Dlaczego te dane są ważne? Indeks PMI dla przemysłu w USA jest ważnym wskaźnikiem kondycji gospodarki, ponieważ pokazuje, czy sektor przemysłowy rośnie, czy kurczy się. Wartość powyżej 50 oznacza rozwój przemysłu, a wartość poniżej 50 jego spowolnienie. Dane te są uważnie śledzone przez inwestorów, analityków i decydentów, ponieważ wpływają na rynki finansowe, w tym akcje i waluty, oraz mogą sygnalizować przyszłe decyzje dotyczące stóp procentowych. Odczyt Aktualny odczyt indeksu PMI dla przemysłu w USA wyniósł 51,8 punktu, co dokładnie odpowiada prognozie analityków. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, kiedy wskaźnik wynosił 52,2 punktu, można zauważyć lekkie spowolnienie tempa wzrostu w sektorze przemysłowym. Wartość powyżej 50 punktów nadal wskazuje na rozwój przemysłu, choć w umiarkowanym tempie. Taki wynik sygnalizuje stabilną ekspansję amerykańskiego przemysłu, a jego odczyt nie miał większego wpływu na parę walutową EUR/USD. Źródło: xStation5

