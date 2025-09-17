PILNE: Inflacja CPI w Strefie Euro poniżej oczekiwań! 💶

11:00 - Odczyt inflacji CPI z strefy euro za wrzesień:
- Inflacja CPI rok do roku: 2% (Oczekiwania: 2,1% Poprzednio: 2,1% )
- Inflacja CPI miesiąc do miesiąca: 0,1% (Oczekiwania: 0,2% Poprzednio: 0,2% )
- Inflacja bazowa CPI rok do roku: 2,3% (Oczekiwania: 2,3% Poprzednio: 2,3%)
- Inflacja bazowa CPI miesiąc do miesiąca: 0,3% (Oczekiwania:0,3% Poprzednio: -0,2%)
Ostateczne dane o inflacji w strefie euro pokazały niższy od prognoz poziom wzrostu cen, co wskazuje na wyraźne słabnięcie presji inflacyjnej. Może to być efekt spadku cen energii oraz stopniowego wygaszania wcześniejszych szoków podażowych. Taki wynik zwiększa prawdopodobieństwo szybszego powrotu inflacji w okolice celu EBC.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.