PILNE: Inflacja PPI z USA zaskakuje wyższym odczytem!

Indeks cen producentów w USA za kwiecień
Odczyt główny:
M/M: 1,4% (prognoza: 0,5%, poprzednio: 0,5%)
R/R: 6,0% (prognoza: 4,9%, poprzednio: 4,0%)
Wskaźnik bazowy:
M/M: 1,0% (prognoza 0,3%, poprzednio 0,1%)
R/R: 5,2% (prognoza 4,3%, poprzednio 3,8%)
Na tle ostatniej dynamiki dynamika wzrostu cen producentów wyraźnie przyspiesza za czym stoi zamieszanie wokół Bliskiego Wschodu. Źródło: XTB
Dolar zyskuje na wartości po jastrzębich danych inflacyjnych z USA. Rynki pieniężne coraz bardziej wyceniają scenariusz bardziej zachowowaczego stanowiska FED wobec zmian cenowych, głównie drożejących paliw wobec wojny w Iranie. Warto jednak zauważyć, że kilka minut po publikacji wstępne wzrosty kursu USD zostały jednak w większej mierze odwrócone.
Przegląd rynkowy - Byki wracają na Wall Street (13.05.2026)
Puls GPW: Ostrożne wzrosty na GPW w oczekiwaniu na spotkanie Trump–Xi
Komentarz walutowy: Jen w klatce – interwencja trzyma kurs, ale rynek czeka na BoJ
OIL: EIA wskazuje na głębszy szok podażowy niż wcześniej oczekiwano 🔎
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.