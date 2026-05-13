Podatek cyfrowy: korzyści budżetowe kontra konflikt z USA

Ogłoszona przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego koncepcja podatku cyfrowego na poziomie 3 proc. w Polsce wpisuje się w szerszy trend europejski, jednak jednocześnie może stać się jednym z istotniejszych punktów napięć w relacjach z USA. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów prace nad rozwiązaniem są kontynuowane, a nowa danina miałaby objąć największe globalne firmy technologiczne, które generują znaczące przychody na polskim rynku, mimo relatywnie ograniczonego udziału w lokalnym systemie podatkowym.

Z perspektywy rynku kluczowe jest to, że największe obciążenie przypadłoby na amerykańskie korporacje technologiczne, takie jak Alphabet, Meta, Amazon czy Microsoft. Dane pokazują, że mimo bardzo dużej skali działalności w Polsce, kwoty podatku CIT odprowadzane przez te grupy pozostają relatywnie niewielkie w porównaniu do ich globalnych przychodów. To właśnie ten aspekt będzie jednym z głównych argumentów zwolenników podatku, wskazujących na potrzebę bardziej sprawiedliwego opodatkowania działalności cyfrowej.

Jednocześnie należy spodziewać się narastającej presji politycznej ze strony Stanów Zjednoczonych. Już na wczesnym etapie ambasador USA wyraził krytyczne stanowisko wobec proponowanych rozwiązań, co sugeruje, że w kolejnych miesiącach retoryka może się wyraźnie zaostrzyć. W podobnych przypadkach w innych krajach europejskich administracja amerykańska wielokrotnie podejmowała działania dyplomatyczne oraz groziła potencjalnymi reakcjami odwetowymi, co pokazuje, że temat podatku cyfrowego jest traktowany jako element ochrony interesów własnych firm technologicznych.

Warto przy tym zauważyć, że podobne regulacje lub próby ich wprowadzenia były już wcześniej implementowane w części państw europejskich, co również prowadziło do napięć na linii USA–Europa. Ostatecznie część tych sporów kończyła się kompromisami, jednak proces negocjacyjny bywał długotrwały i obciążony dużą zmiennością polityczną. W tym kontekście Polska może znaleźć się w podobnym scenariuszu, gdzie presja międzynarodowa będzie jednym z kluczowych czynników kształtujących finalny kształt ustawy.

Dodatkowym elementem ryzyka politycznego jest krajowa scena polityczna. Prezydent Karol Nawrocki może przyjąć bardziej krytyczne podejście do projektu, akcentując znaczenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi jako kluczowym partnerem strategicznym i sojusznikiem w zakresie bezpieczeństwa. Tego typu stanowisko mogłoby w przyszłości zwiększyć niepewność co do finalnego kształtu i harmonogramu wdrożenia podatku.

Z punktu widzenia polityki fiskalnej rząd znajduje się jednak pod presją zwiększania dochodów budżetowych. Wynika to między innymi z konieczności finansowania bardzo dużych programów inwestycyjnych, w szczególności w obszarze obronności i modernizacji sił zbrojnych. W tym kontekście podatek cyfrowy może być postrzegany jako jedno z narzędzi pozwalających częściowo sfinansować te wydatki, co nadaje mu istotny wymiar budżetowy, a nie wyłącznie regulacyjny.

Całość tworzy więc wielowarstwowy konflikt interesów, w którym nakładają się kwestie fiskalne, geopolityczne oraz biznesowe. W krótkim terminie rynek może reagować przede wszystkim na nagłówki dotyczące relacji USA–Polska i potencjalnych napięć dyplomatycznych, natomiast w dłuższym horyzoncie kluczowe znaczenie będzie miała ostateczna konstrukcja podatku oraz to, czy uda się go wdrożyć bez eskalacji konfliktu handlowego.