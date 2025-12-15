PILNE: Inflacja w Polsce lekko powyżej oczekiwań

Inflacja w Polsce za listopad wyniosła 2,5% r/r wobec oczekiwanych 2,4% r/r oraz wcześniejszego odczytu na poziomie 2,8% r/r
W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły zgodnie z oczekiwaniami na poziomie 0,1%.
W ogólnym rozrachunku dynamika wzrostu cen w Polsce spowalnia, z lekko wolniejszą dynamiką niż sądzono wcześniej, ale wydaje się, że raport nie zmienia podłoża makro dla NBP w kwestii dalszej polityki monetarnej.
W ujęciu rocznym cały czas największym dodatnim komponentem powodującym wzrost cen w Polsce jest zwyżka w mieszkalnictwie i nośnikach energii. Mocna zdrożała również żywność i napoje.
Tren spadkowy jest jednak wyraźny. Co więcej, na ten moment idzie on w parze ze spadkiem dynamiki wzrostu płac.
Patrząc na wykres USDJPY widzimy, że nasza waluta pozostaje relatywnie silna do dolara amerykańskiego. Nie jest to jednak kwestia dzisiejszych danych, ale ogólnego trendu spadkowego panującego na takich parach USDPLN, EURPLN i innych.
