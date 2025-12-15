Sanofi pod presją po opóźnieniu FDA i nieudanych badaniach

Akcje Sanofi znalazły się pod wyraźną presją po publikacji niekorzystnych informacji dotyczących tolebrutynibu, innowacyjnego leku rozwijanego w terapii stwardnienia rozsianego. Spółka poinformowała, że amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków nie wyda decyzji rejestracyjnej w pierwotnie zakładanym terminie 28 grudnia 2025 r. Nowy termin nie został jeszcze wskazany, a Sanofi spodziewa się dalszych wskazówek od FDA dopiero pod koniec pierwszego kwartału 2026 r. Jednocześnie, na prośbę regulatora, uruchomiono program, który pozwoli części pacjentów korzystać z terapii jeszcze przed oficjalną decyzją.

Sytuację spółki dodatkowo pogorszyły wyniki badań klinicznych. W dużym badaniu trzeciej fazy tolebrutynib nie przyniósł oczekiwanych efektów u pacjentów z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego. Lek nie spowolnił postępu choroby w porównaniu z placebo, dlatego Sanofi zrezygnowało z dalszych starań o jego rejestrację w tym wskazaniu, które dotyczy około jednej dziesiątej chorych na stwardnienie rozsiane.

W reakcji na te wydarzenia spółka zapowiedziała przegląd wartości projektu tolebrutynibu, którego wyniki mają zostać przedstawione w styczniu. Jednocześnie Sanofi podtrzymało swoje prognozy finansowe na 2025 r. i podkreśliło, że nadal wierzy w potencjał leku w jego głównym zastosowaniu. Rynek zareagował jednak nerwowo. Notowania spółki na paryskiej giełdzie spadają o ponad 4%, co było największym jednodniowym spadkiem kursu od trzech miesięcy. Rynki zaczynają kwestionować wcześniejsze szacunki sprzedaży leku, sięgające około 1,7 mld dolarów rocznie, choć część analityków nadal uważa, że projekt może mieć wartość w kluczowym wskazaniu.

Źródło: xStation5