Wykres dnia: CHN.cash (15.12.2025)

Kontrakty terminowe na indeks Hang Seng China Enterprises (HSCEI; CHN.cash) tracą blisko 0,7% pod presją ostatniej wyprzedaży sektora technologicznego na Wall Street oraz nowej serii słabszych niż oczekiwano danych gospodarczych z Chin. Pogłębiająca się zapaść na rynku nieruchomości hamuje popyt konsumentów i coraz mocniej przekłada się na słabszą aktywność gospodarczą firm, które ograniczają wydatki inwestycyjne. CHN.cash notuje obecnie poniżej swoich trzech kluczowych wykładniczych średnich kroczących na wykresie dziennym (EMA10, EMA30, EMA100), co wskazuje na silny trend spadkowy. Kontrakty terminowe oscylują wokół kluczowego poziomu wsparcia w okolicach 8 890 pkt, a spadek poniżej żółtej strefy buforowej (8 825–8 890) mógłby wywołać dalszą sprzedaż. Z drugiej strony, ogłoszenie nowych działań stymulacyjnych w połączeniu z odbiciem w kierunku EMA100 mogłoby pomóc indeksowi przełamać presję sprzedaży i ustabilizować notowania. Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj CHN.cash? Sprzedaż detaliczna, konsumpcja i nieruchomości: sprzedaż detaliczna w Chinach wyraźnie cofnęła się (1,3% r/r wobec prognozy 2,8%) w reakcji na przedłużający się kryzys na rynku nieruchomości, który nadal uszczupla majątek i pewność finansową gospodarstw domowych. Kluczowym obciążeniem dla słabszej od oczekiwań sprzedaży detalicznej okazał się sektor motoryzacyjny, gdzie zakupy wyhamowały po wstrzymaniu dopłat do wymiany pojazdów. Władze sygnalizowały wsparcie dla konsumpcji, lecz dotychczasowe działania mają charakter selektywny i nie są wystarczające, by znacząco poprawić nastroje.

Słabe inwestycje: Inwestycje w środki trwałe skurczyły się bardziej niż oczekiwano (-2,6%), napędzane pogłębiającym się spadkiem nakładów w sektorze nieruchomości oraz ostrożnością sektora prywatnego. Deleveraging deweloperów, słabość popytu i brak szeroko zakrojonego wsparcia fiskalnego obciążyły wydatki inwestycyjne. Choć Pekin zapowiedział dodatkowe wsparcie fiskalne i emisję specjalnych obligacji, rynek pozostaje sceptyczny co do terminów i skali skutecznej realizacji tych działań.

Produkcja przemysłowa: Wzrost produkcji przemysłowej spowolnił do najsłabszego tempa od sierpnia (4,8% r/r wobec prognozy 5%), odzwierciedlając słaby popyt krajowy oraz działania ograniczające nadwyżki podaży w niektórych sektorach. Popyt zagraniczny zapewnił częściowe wsparcie, lecz słabsza konsumpcja i inwestycje w kraju ograniczają dynamikę. Bez mocniejszych działań polityki stymulacyjnej przywracających popyt, aktywność produkcyjna może stracić dalszy impet w nadchodzących miesiącach.

