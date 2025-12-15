Crypto news: Bitcoin spada ponownie poniżej 90 tys. USD🚩Kryptowaluty pod presją

Wczorajszy tydzień, choć przyniósł gołębie znaki z Rezerwy Federalnej, która rozpoczęła techniczne QE i obcięła stopy procentowe, nie był udany ani dla Nasdaq 100, ani dla Bitcoina. Największy, amerykański indeks akcji technologicznych spadł w ciągu 5 ostatnich sesji o ponad 2%, a Bitcoin spadł z przeszło 94,5 tys. USD po Fedzie do 87 tys. USD w weekend. W poniedziałkowy ranek cena największej kryptowaluty oscyluje w okolicach 89,5 tys. USD. Wolumen handlowy na giełdach spot Bitcoina spadnie. Jednocześnie spada aktywność rynków pochodnych: futures i przede wszystkim opcji (open interest)

Altcoiny nie mogą podnieść się po krachu z 10 października; wolumeny handlowe mniejszych projektów sugerują bessę

Bitcoin notowany jest wciąż ok. 30% od szczytów z października przy 126 tys. USD i ma wyraźny problem ze wznowieniem momentum

Dane on-chain sugerują podwyższone ryzyko ruchu spadkowego; mocny ruch będzie musiał nadejść po wielu tygodniach rekordowo niskiej zmienności ceny BTC (konsolidacja wokół poziomu 90 tys. USD)

Wskaźnik IFP (Inte-Exchange Flow Pulse), który mierzy aktywnosć on-chain rynku BTC między giełdami konsekwentnie spada, co poprzedzało też bessę w roku 2018 i 2022

Jednocześnie napływy BTC do Binance są najniższe od 2018 roku, co sugeruje potencjalną szeroką niechęć do sprzedaży po obecnych cenach Wykresy Bitcoina i Ethereum (H1) Źródło: xStation5 Źródło: xStation5 Źródło: CryptoQuant Przepływy do funduszy ETF Bez ożywienia nastrojów na rynkach akcji i istotnego skoku handlowego na giełdach crypto, ryzyko spadkowe wydaje się podwyższone mimo mocnych fundamentów na przyszły rok: solidnego sezonu wyników i wytycznych spółek z USA, oczekiwanych cięć stóp w 2026 roku i potencjalnie szerokiej, gołębiej zmiany w polityce Fed. W ostatnim czasie fundusze ETF notują niewielkie napływy podczas wzrostów i mocne odpływy, gdy następują spadki. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P Mimo próby odbicia aktywności, ogólne nastroje w funduszach ETF sugerują ostrożność i zdecydowanie mniejsze zainteresowanie inwestycjami w Bitcoina oraz Ethereum. Przypomina to trochę stan 'zmęczenia' rynku i wyczerpania popytu po latach wzrostu. Plusem jest fakt, że w ubiegłym tygodniu fundusze ETF na BTC, ETH czy nawet Solanę (SOL) notowały dodatnie napływy netto. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.