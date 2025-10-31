PILNE: Inflacja w Polsce poniżej oczekiwań!🚨Złoty traci 📉

10:00 - Inflacja w Polsce wg. GUS za Wrzesień: CPI YoY : 2,8% (Oczekiwania: 2,9% ,Poprzednio: 2,9%) CPI MoM : 0,1% (Oczekiwania: 0,4% ,Poprzednio: 0%) Inflacja za wrzesień okazała poniżej oczekiwań inwestorów, będzie to wspierać oczekiwania rynku odnośnie szybszego i bardziej zdecydowanego luzowania polityki monetarnej przez RPP. GUS we wstępnym raporcie wskazuje przede wszystkim, że inflacja cen żywności utrzymuje się wciąż na podwyższonym poziomie 3,4% a nośniki Energi podrożały o 2,6%. Całość jednak balansuje cena paliw, których cena spadła w ujęciu miesięcznym o 1,8%. EURPLN (M30) Źródło: xStation5

