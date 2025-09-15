PILNE: Inflacja w Polsce wyżej od oczekiwań!

Polska - Inflacja CPI za sierpień 2,9 % r/r (poprzednio: 2,8% r/r)

Polska - Inflacja CPI za sierpień w ujęciu miesięcznym 0,0% m/m (poprzednio: -0,1% m/m) Ostateczny odczyt sierpniowego CPI w Polsce okazał się minimalnie wyższy od oczekiwań, jednak różnica względem prognoz i wcześniejszego szacunku flash jest symboliczna. Rynek w dużej mierze zdyskontował już wstępne dane, dlatego reakcja na publikację była ograniczona. Niewielka rewizja w górę nie zmienia zasadniczego obrazu inflacji, która pozostaje na ścieżce stopniowego hamowania. Dla RPP sygnał jest neutralny – wynik potwierdza wcześniejsze tendencje, a nie stanowi nowego impulsu do zmiany retoryki w polityce pieniężnej.

