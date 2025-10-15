PILNE: Inflacja w Polsce zgodna z oczekiwaniami

- Odczyt nie wpłynął wyraźnie na parę USDPLN, ponieważ raport okazał się zgodny z oczekiwaniami
10:00, Polska - dane o inflacji za wrzesień:
Wskaźnik CPI: Obecnie: 2,9% r/r; prognoza 2,9% r/r; poprzednio 2,9% r/r;
Wskaźnik CPI: Obecnie: 0% m/m; prognoza 0,0% m/m; poprzednio 0,0% m/m;
Ceny konsumpcyjne w Polsce wzrosły o 2,9% w ujęciu rok do roku, pozostając na niezmienionym poziomie w ujęciu miesięcznym we wrześniu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wynik ten jest zgodny z wcześniejszymi wstępnymi szacunkami.
