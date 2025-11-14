PILNE: Inflacja w Polsce zgodnie z oczekiwaniami! ↔️

10:00 - Odczyt Inflacji konsumenckiej w Polsce za Październik: YoY: 2,8%; Oczekiwano: 2,8%; Poprzedni: 2,9%

MoM: 0,1%; Oczekiwano: 0,1%; Poprzednio 0,0% Inflacja w Polsce okazała się zgodna z oczekiwaniami rynku, spadła ona do 2,8% w ujęciu rocznym jednocześnie zachowując dynamiki, wzrostowa na poziomie 0,1% w ujęciu miesięcznym. Jest to już 4-ty pod rząd odczyt inflacyjny zgodny z celem NBP. Odczyt zgodny z oczekiwaniami wywołuje bardzo ograniczoną reakcje cenową na indeksach i parach walutowych. W październiku największym kontrybutorem do inflacji była odzież i obuwie oraz nośniki energii. Presja dezinflacyjna wywierana natomiast jest przez spadek niektórych artykułów spożywczych oraz usług rekreacyjnych. W ujęciu rocznym największy wzrost występuje wśród artykułów spożywczych, mieszkalnictwa. Spada natomiast koszt transportu.

