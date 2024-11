PILNE: Inflacja z Niemiec bez zmian za październik

Inflacja z Niemiec za październik wypada finalnie zgodnie ze wstępnym odczytem na poziomie 2,0% r/r. Jest to wzrost w porównaniu do września z poziomu 1,6% r/r.

W ujęciu miesięcznym mamy również odczyt zgodny z oczekiwaniami na poziomie 0,4% m/m, przy wrześniowej zmianie na poziomie 0,0% m/m.

Dolar o poranku pozostaje bardzo mocny, co prowadzi do spadku pary do najniższego poziomu od kwietnia: