PILNE: Inflacja z Niemiec zgodnie z oczekiwaniami! ↔️

08:00 - Dane o inflacji z Niemiec za Październik:

CPI YoY: 2,3% (Oczekiwane: 2,3%; Poprzednio: 2,4%)

CPI MoM: 0,3% (Oczekiwane: 0,3%; Poprzednio: 0,2%)

HCPI YoY: 2,3% (Oczekiwane: 2,3%; Poprzednio: 2,4%)

HCPI MoM: 0,3% (Oczekiwane: 0,3%; Poprzednio: 0,2%)

Dane o inflacji z Niemiec okazały się zgodne z oczekiwaniami rynku zarówno w ujęciu rocznym jak i miesięcznym. Inflacja w ujęciu rocznym minimalnie spadła, ale jednocześnie wykazała niewielki wzrost w ujęciu miesięcznym.

Inflacja w ujęciu rocznym utrzymuje się w okolicach 2,3% od sierpnia tego roku kiedy to wzrosła ona z poziomu ok. 2%. ECB natomiast będzie musiał uważnie obserwować poziom inflacji miesięcznej, która wzrosła do 0,3% i znajduje się w trendzie wzrostowym od sierpnia, co tworzy niekorzystną z punktu polityki monetarnej dynamikę.

Z uwagi na odczyt danych zgodny z oczekiwaniami rynku, presja cenotwórcza na indeksy i waluty pozostaje ograniczona.

EURUSD (M5)

Źródło: xStation5