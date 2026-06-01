PILNE: Iran wstrzymuje negocjacje🚨

Informacje podane przez agencje Tasnim oraz potwierdzone przez CNBC wskazują że Iran miał zaprzestać komunikacji dyplomatycznej z USA w ramach toczących się negocjacji pokojowych. Deklaracje te następują po serii epizodycznego łamania zawieszenia broni przez obie strony, w tym ataki na Goruk i Qeshm przez USA, uderzenia na Kuwejt przez Iran oraz znacznej eskalacji w Libanie między siłami Izraela a Hezbollah. Rynki reagują znacznymi wzrostami cen ropy, umocnieniem się dolara oraz wzrostem rentowności obligacji. Przedstawiciele Iranu w swoim komunikacie dodatkowo zagrozili zamknięciem cieśniny Bab El-Mandeb, czyli cieśniny łączącej morze czerwone oraz morze arabskie. OIL (D1) Źródło: xStation5

