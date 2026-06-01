US OPEN: Sektor technologii wciąż rośnie, w tle wzrosty cen ropy

Kolejny tydzień na amerykańskiej giełdzie rozpoczyna się od umiarkowanych spadków. Kontrakty US100 rosną o ok. 0,2% na początku sesji, US500 bez zmian, US2000 traci ok. 0,7%.
Obecnie na rynku ściera się niezmordowany pozytywny trend, skupiony wokół spółek technologicznych. Jednocześnie, do głosu zaczynają dochodzić sceptyczne głosy, wspierane przez wiadomości z bliskiego wschodu.
Mimo nastawienia rynkowego, które wskazywałoby na de-facto podpisaną lub niebawem podpisaną deklarację pokojową między USA a Iranem, sytuacja wciąż jest nieprzejrzysta, zawieszenie broni pozostaje kruche, a newralgiczna cieśnina Hormuz wciąż pozostaje zamknięta. Tylko dziś w nocy CENTCOM potwierdził irański atak na placówki USA w Kuwejcie.
Dane makroekonomiczne
W USA opublikowane zostaną dane ISM oraz PMI z sektora produkcji.
- Rynek oczekuje wzrostu indeksu cen producentów do 55,3 w maju.
- Główny indeks ISM dla produkcji ma natomiast wzrosnąć do 53 punktów.
US100 (D1)
Indeks utrzymuje silną dynamikę wzrostu od wybicia lokalnego minimum w marcu. RSI pozostaje podwyższony, MACD normalizuje się, jednak struktura EMA pozostaje wyraźnie wzrostowa. Kluczowym oporem staje się zniesienie Fibo 23,6% (~30 485), a pierwszym wsparciem dla popytu jest poziom ~29 730. Jeśli udałoby się w najbliższym czasie pokonać poziom Fibo 23,6%, to następnym celem dla kupujących będzie okolica poziomu 31 755 punktów. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
- Spółki software: CEO Nvidii, Jensen Huang, w czasie jednej ze swoich wypowiedzi zwrócił uwagę, że sektor oprogramowania nie jest pod tak dużym ryzykiem ze strony AI, jak niektórym może się wydawać. Na całej szerokości rynku można zaobserwować silne wzrosty. Wśród liderów znajdują się ServiceNow (NOW.US), Salesforce (CRM.US), Adobe (ADBE.US), Workday (WDAY.US) i Palantir (PLTR.US).
- Nvidia (NVDA.US), Qualcomm (QCOM.US): Qualcomm traci ok. 7%, Nvidia rośnie o niecałe 2%, a ARM umacnia się o ponad 13% po prezentacji nowych produktów Nvidii. Inwestorzy wyrażają obawy o konkurencję dla produktów z serii „Snapdragon”.
- Revolution Medicines (RVMD.US): Spółka zyskuje ok. 10% po prezentacji wyników badań nad nowym lekiem na raka trzustki.
- Taylor Morrison Home Corp. (TMHC.US): Spółka budowlana rośnie o ok. 20% po tym, jak Berkshire Hathaway zdecydowało się zakupić spółkę za 8,5 miliarda dolarów.
- IBM (IBM.US): Spółka rośnie o ok. 8%. Bloomberg News przypisuje wzrost nowemu wideo, w którym Donald Trump ma pozytywnie wypowiadać się o prezesie spółki.
