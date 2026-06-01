US OPEN: Sektor technologii wciąż rośnie, w tle wzrosty cen ropy

Kolejny tydzień na amerykańskiej giełdzie rozpoczyna się od umiarkowanych spadków. Kontrakty US100 rosną o ok. 0,2% na początku sesji, US500 bez zmian, US2000 traci ok. 0,7%.

Obecnie na rynku ściera się niezmordowany pozytywny trend, skupiony wokół spółek technologicznych. Jednocześnie, do głosu zaczynają dochodzić sceptyczne głosy, wspierane przez wiadomości z bliskiego wschodu.

Mimo nastawienia rynkowego, które wskazywałoby na de-facto podpisaną lub niebawem podpisaną deklarację pokojową między USA a Iranem, sytuacja wciąż jest nieprzejrzysta, zawieszenie broni pozostaje kruche, a newralgiczna cieśnina Hormuz wciąż pozostaje zamknięta. Tylko dziś w nocy CENTCOM potwierdził irański atak na placówki USA w Kuwejcie.

Dane makroekonomiczne

W USA opublikowane zostaną dane ISM oraz PMI z sektora produkcji.

Rynek oczekuje wzrostu indeksu cen producentów do 55,3 w maju.

Główny indeks ISM dla produkcji ma natomiast wzrosnąć do 53 punktów.

US100 (D1)

Indeks utrzymuje silną dynamikę wzrostu od wybicia lokalnego minimum w marcu. RSI pozostaje podwyższony, MACD normalizuje się, jednak struktura EMA pozostaje wyraźnie wzrostowa. Kluczowym oporem staje się zniesienie Fibo 23,6% (~30 485), a pierwszym wsparciem dla popytu jest poziom ~29 730. Jeśli udałoby się w najbliższym czasie pokonać poziom Fibo 23,6%, to następnym celem dla kupujących będzie okolica poziomu 31 755 punktów. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek