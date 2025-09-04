PILNE: ISM sektora usług w USA powyżej oczekiwań. US500 zyskuje

Raport ISM dla usług:
Indeks ISM dla usług: 52 (Prognoza: 51, Poprzednio: 50.1)
Indeks aktywności biznesowej : 55 (Prognoza: 53, Poprzednio: 52.6)
Indeks zatrudnienia: 46.5 (Poprzednio: 46,4)
Indeks cen płaconych: 69,2 (Poprzednio: 69,9)
Jak możemy przeczytać w raporcie ISM: „Indeks cen wyniósł 69,2 procent w sierpniu, co oznacza spadek o 0,7 punktu procentowego w porównaniu do wyniku z lipca, który wyniósł 69,9 procent. Indeks przekroczył poziom 60 procent przez dziewięć kolejnych miesięcy, co stanowi najdłuższą taką serię od 30 kolejnych odczytów powyżej 60 procent w okresie od października 2020 do marca 2023 roku.” Indeksy cen w całej gospodarce USA pozostają bardzo wysokie, a ceny usług według ISM utrzymują się blisko poziomu 70 punktów, nieco słabiej niż oczekiwano.
Źródło: xStation5
