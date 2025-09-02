PILNE: ISM z USA za sierpień z mieszanym wydźwiękiem 🗽Ceny spadają

Główne dane:
Indeks ISM dla przemysłu: 48,7 (prognoza: 48,9, poprzednio: 48)
Indeks zatrudnienia (ISM dla przemysłu): 43,8 (poprzednio: 43.4)
Indeks cen płaconych (ISM dla przemysłu): 63,7 (prognoza: 65,2 poprzednio: 64,8)
Indeks nowych zamówień (ISM dla przemysłu): 51,4 (poprzednio: 47,1)
Wydatki na inwestycje budowlane (m/m): -0,1% (prognoza: -0,1%, poprzednio: -0,4%)
Sierpniowy raport ISM dla przemysłu w USA przynosi mieszany obraz sytuacji w sektorze przemysłowym. Główny indeks ISM osiągnął poziom 48,7, co oznacza lekki spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem (48,9), ale jednocześnie wynik ten okazał się lepszy od prognoz (48,0). Ponieważ wartość indeksu nadal znajduje się poniżej granicy 50 punktów, oznacza to, że przemysł wciąż się kurczy, choć w nieco wolniejszym tempie niż wcześniej oczekiwano.
W kategorii zatrudnienia odnotowano niewielką poprawę, a indeks ten wzrósł z 43,4 do 43,8. Choć zmiana ta nie jest znacząca, może sygnalizować próbę stabilizacji sytuacji na rynku pracy w przemyśle. Mimo to wartość nadal pozostaje wyraźnie poniżej 50, co oznacza kontynuację spadków zatrudnienia, choć o nieco mniejszej skali.
Największym pozytywnym zaskoczeniem okazał się indeks nowych zamówień, który wzrósł z 47,1 do 51,4, przekraczając granicę 50 punktów. To pierwszy odczyt wskazujący na ekspansję w tej kategorii od kilku miesięcy, co może zwiastować potencjalne odbicie w aktywności przemysłowej w kolejnych okresach.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.