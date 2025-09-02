PILNE: ISM z USA za sierpień z mieszanym wydźwiękiem 🗽Ceny spadają

Główne dane:

Indeks ISM dla przemysłu : 48,7 (prognoza: 48,9 , poprzednio: 48 )

Indeks zatrudnienia (ISM dla przemysłu): 43,8 (poprzednio: 43.4 )

Indeks cen płaconych (ISM dla przemysłu) : 63,7 (prognoza: 65 ,2 poprzednio: 64,8 )

Indeks nowych zamówień (ISM dla przemysłu) : 51,4 (poprzednio: 47,1)

Wydatki na inwestycje budowlane (m/m): -0,1% (prognoza: -0,1%, poprzednio: -0,4%)

Sierpniowy raport ISM dla przemysłu w USA przynosi mieszany obraz sytuacji w sektorze przemysłowym. Główny indeks ISM osiągnął poziom 48,7, co oznacza lekki spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem (48,9), ale jednocześnie wynik ten okazał się lepszy od prognoz (48,0). Ponieważ wartość indeksu nadal znajduje się poniżej granicy 50 punktów, oznacza to, że przemysł wciąż się kurczy, choć w nieco wolniejszym tempie niż wcześniej oczekiwano.

W kategorii zatrudnienia odnotowano niewielką poprawę, a indeks ten wzrósł z 43,4 do 43,8. Choć zmiana ta nie jest znacząca, może sygnalizować próbę stabilizacji sytuacji na rynku pracy w przemyśle. Mimo to wartość nadal pozostaje wyraźnie poniżej 50, co oznacza kontynuację spadków zatrudnienia, choć o nieco mniejszej skali.

Największym pozytywnym zaskoczeniem okazał się indeks nowych zamówień, który wzrósł z 47,1 do 51,4, przekraczając granicę 50 punktów. To pierwszy odczyt wskazujący na ekspansję w tej kategorii od kilku miesięcy, co może zwiastować potencjalne odbicie w aktywności przemysłowej w kolejnych okresach.

Źródło: xStation5