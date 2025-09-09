US OPEN: Złe wiadomości to dobre wiadomości

Giełdy w USA rozpoczęły dzień na lekko pozytywnym tonie – również notują dziś delikatne zwyżki. Inwestorzy zachowują ostrożność, koncentrując się na nadchodzących kluczowych danych inflacyjnych oraz wynikach Oracle. US500 rośnie o 0,2% na otwarciu, a US100 w górę o 0,1%.
Po wczorajszym zamknięciu Nasdaq ustanowił nowy rekord. Indeksy kontynuują falę wzrostów, napędzaną silnym popytem na spółki technologiczne i AI. Globalny wzrost na rynkach utrzymuje się dzięki rosnącym oczekiwaniom cięć stóp przez Fed – wspierają je słabsze dane o zatrudnieniu, co obniżyło rentowności obligacji, a dolar osłabił się do najniższego poziomu od około siedmiu tygodni. Jednocześnie złoto osiągnęło nowe szczyty.
W świetle nadciągających odczytów CPI i PPI inwestorzy będą bacznie śledzić wskazówki co do następnych decyzji Fed – w szczególności, czy słabe dane potwierdzą scenariusz obniżek stóp jeszcze w tym roku. Rynek również czeka na rewizję danych odnośnie zatrudnienia, która ma okazać się rekordowa, w dół.
US500 (D1)
Źródło: Xstation
Kupujący w dalszym ciągu demonstrują siłę na wykresie. Niedawna korekta została szybko i w całości odrobiona, aby bez większych problemów wznowić trend wzrostowy. Cena powróciła ponad dolne ograniczenie kanału trendu wzrostowego i obecnie zbliża się w okolice ostatniego ATH, które obecnie jest jedynym oczywistym oporem dla ceny. W przypadku wyhamowania wzrostu i/lub spadków wysoce prawdopodobne jest przejście, w której konsolidacje ograniczenia znajdują się pomiędzy ostatnim ATH a silnym wsparciem w okolicach 6300 dolarów.
Wiadomości ze spółek:
Robinhood (HOOD.US), Applovin (APP.US) — Spółka będąca autorem aplikacji do inwestor owania Robinhood oraz Applovin, produkujące aplikacje dla biznesu, rosną obie o ponad 8%. Wynika to z faktu, iż obie spółki dołączą do indeksu S&P 500. Jest to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale niesie ze sobą wymierne korzyści w postaci alokacji kapitału przez inwestorów i instytucje skupione na inwestowaniu w największy indeks giełdowy świata.
Oracle (ORCL.US) — Gigant usług w chmurze publikuje wyniki po zakończeniu dzisiejszej sesji. Rynek jest przygotowany na niewielki spadek przychodów i EPS.
Verizon (VZ.US), AT&T (T.US) — Spółki telekomunikacyjne znacząco tracą, średnio ponad 4%. Wynika to ze sprzedaży Echostar SpaceX. Zakup ten znacząco zwiększa konkurencyjność produktów SpaceX, między innymi Starlink. Wszystko wskazuje na to, że tradycyjni dostawcy internetu stracą kolejną porcję udziału w rynku.
Atlassian (TEAM.US) — Dostawca oprogramowania dla biznesu notuje ponad 6% wzrostu na otwarciu. Spółka zakomunikowała, że wycofa się z biznesu centrów danych i przeniesie swoich klientów do chmury.
Unitedhealth (UNH.US) — Lider na rynku ubezpieczeń zdrowotnych w USA zyskuje ponad 3% po otrzymaniu pozytywnych ocen swoich planów oraz po rekomendacji ze strony banków inwestycyjnych.
